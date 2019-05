Czy znasz symbole Unii Europejskiej? Spróbuj zebrać komplet punktów! QUIZ

Co wiesz o symbolach Unii Europejskiej? Nie będzie łatwo! Aby przejść do pytań, kliknij w grafikę z napisem: "Przejdź do quizu".

Co wiesz o symbolach Unii Europejskiej? Nie będzie łatwo!

A gdy zbierzesz już komplet punktów...To zapisz sobie, aby pójść na wybory 26 maja! Taka okazja zdarza się raz na 5 lat. Oddaj głos i wybierz osoby, które w przyszłości będą decydować o najważniejszych sprawach Unii Europejskiej. To Twój kandydat będzie negocjował budżet unijny, pracował nad zmianami w prawie i udogodnieniami dla obywateli UE. To Twój kandydat będzie walczył o prawa konsumentów, studentów, pracowników, obowiązujące w UE. Twój głos ma znaczenie! polecane: FLESZ: Jesteś na L4? Spodziewaj się kontroli ZUS Wideo