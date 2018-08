Przekonamy się już 18 sierpnia w Rabkolandzie podczas XVI Mistrzostw Polski w Dmuchaniu Balona z Gumy do Żucia!

Słodka, aromatyczna guma balonowa jest z nami już od 90 lat, a dla wielu Polaków była najcenniejszym łakociem dzieciństwa. Rabkoland, park pełen miłości do balonówki, już po raz szesnasty zaprasza na odjechane Mistrzostwa Polski w Dmuchaniu Balona z Gumy do Żucia. W tych wyjątkowych zawodach może wziąć udział każdy entuzjasta gumy do żucia, który opanował sztukę robienia… ogromnych balonów. Tegoroczne zawody poprowadzi uwielbiany w regionie kabaret Śleboda, który podkręci i tak gorącą atmosferę zawodów! Fantastyczna zabawa i najlepszy humor – gwarantowane.



Niezwykłe mistrzostwa organizowane są od 2003 roku, kiedy to po raz pierwszy 486 zawodników spotkało się w Rabce, by przed kontrolerami Towarzystwa Kontroli Rekordów Niecodziennych rywalizować o tytuł najlepszego dmuchacza balonów w kraju. Pierwszym, historycznym zwycięzcą, z wynikiem 20 cm średnicy, został Brunon Czerwiński (14 lat) z gminy Bliżyn. Aktualny rekord Polski z roku 2017 należy do Bernadetty Czyszczoń z Rabki Zdrój, która wydmuchała 26-centymetrowego balona. Czy w 2018 znajdzie się ktoś, kto przebije Mistrzynię? Dowiemy się już wkrótce!



Optymalny przewidywany czas żucia to około 10 minut przed startem, jednak zawodnicy mają wolną rękę, jeśli chodzi o technikę i czas przeżuwania. Następnie zawodnik wydmuchuje jak największy balon w obecności kadry mierzącej, zwanej sędziami balonowymi, którzy dokonują pomiaru za pomocą balonomierzy.



Dla zwycięzców przewidziane są dyplomy, puchary oraz nagrody rzeczowe jak i bilety na Termy Chochołowskie, a Mistrz lub Mistrzyni otrzyma także nagrodę pieniężną. Aby wziąć udział w zawodach (18.08.2018, godz. 13:00 do 15:00), wystarczy przyjechać tego dnia do Rabkolandu i zarejestrować się jako uczestnik – udział jest całkowicie bezpłatny dla wszystkich gości parku.