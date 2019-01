Dariusz Reśko przyjął posadę wiceburmistrza Piwnicznej-Zdroju

Dariusz Reśko od 2010 roku był burmistrzem Krynicy-Zdroju. W ubiegłorocznych wyborach samorządowych, w drugiej turze przegrał z Piotrem Rybą. Po tym usunął się w cień i nie chciał rozmawiać z mediami, tłumacząc, że nie jest już osobą publiczną.

To się jednak zmieniło. Doświadczenie samorządowe Dariusza Reśki postanowił wykorzystać jego imiennik, a zarazem burmistrz Piwnicznej-Zdroju Dariusz Chorużyk.

- Choć mówiłem, że będę zarządzał gminą samodzielnie i nie powołam zastępcy, to postanowiłem inaczej - mówi szczerze nowy burmistrz Piwnicznej-Zdroju. - Jednak potrzebne jest mi wsparcie drugiej osoby, która przez osiem lat kierowała gminą uzdrowiskową.

Dariusz Chorużyk zaproponował już pod koniec listopada posadę swojego zastępcy byłemu burmistrzowi Krynicy. Jak podkreśla, jest przekonany, że to dobry pomysł.

- To mocna osoba, która zna problemy także piwniczańskiego uzdrowiska - podkreśla burmistrz Chorużyk. - Wiem, że pojawiają się różne opinie, nawet negatywne na temat pracy mojego dopiero co zaczynającego pracę zastępcy, ale każdy może mieć swoją. Ja uważam, że nasz tandem się sprawdzi.

Dariusz Reśko, jako wiceburmistrza Piwnicznej-Zdroju, ma się zajmować administracją urzędu oraz inwestycjami w gminie. - Liczę, że wspólnie przywrócimy Piwniczną bliżej środka uzdrowiskowej mapy. Mamy ogromny potencjał turystyczny, który jest niewykorzystywany - podkreśla Chorużyk.

Sam Dariusz Reśko przyznaje, że jeszcze półtora miesiąca temu, nie myślał o powrocie do pracy w samorządzie.

- Miałem inne propozycje, które wiązałyby się z wyjazdem do Krakowa albo Warszawy. Ale jednak ciągnie wilka do lasu - mówi od środy wiceburmistrz Piwnicznej. - W urzędzie czuję się, jak w swoim żywiole, choć to nowe otoczenie i nowi ludzie. Jestem przekonany, że bardzo szybko poznam pracowników i zapoznam się ze sprawami gminy.

Dariusz Reśko przyznaje, że ma już nawet kilka pomysłów dotyczących rozwoju gminy, jednak nie chce ich na razie zdradzać. - Trzeba się zastanowić, jak zwiększyć atrakcyjność Piwnicznej nie tylko pod względem turystycznym - dodaje wiceburmistrz. - Problemem może być niewielki budżet gminy, ale będę robił wszystko, żeby jak najlepiej służyć Piwnicznej i jej mieszkańcom.

