DAVID GARRETT wraca do Polski świętować swoją 10-letnią rocznicę

Od początku swojej kariery DAVID GARRETT nie ograniczał się do jednego stylu muzycznego. Stąd ‘’UNLIMITED” ("NIEOGRANICZONY") jest czymś więcej niż tytułem trasy, to jego osobista filozofia życia. Każdy kto zna DAVIDA GARRETTA wie, że jego kreatywność jest nieograniczona. Dzięki swojej pasji do muzyki udało mu się nie tylko stworzyć melodie pod nową publiczność, ale także dla muzyki klasycznej. Jego interpretacje rockowych hitów, takich jak "Purple Rain" czy "Smells Like Teen Spirit", jego piękne wersje hymnów takich jak "Nothing Else Matters" czy "November Rain" oraz jego nowy spin na światowej sławy popowych hitach takich jak " Viva la vida "lub" Hey Jude ", a także aranżacje klasycznych melodii, takich jak" 5th "Beethovena czy" Clair de Lune "Debussy'ego, zapewniają pozytywnie ekstatyczne doznania, porywają tłumy.

Po swoich słynnych koncertach "EXPLOSIVE LIVE" w 2016 i 2017 roku DAVID GARRETT wraca do Polski z nowym programem. Bilety na trasę "UNLIMITED - GREATEST HITS - LIVE"dostępne są na stronie www.eventim.pl oraz jego punktach sprzedaży.

"Niezwykle cieszę się z trasy" UNLIMITED - GREATEST HITS - LIVE "2019 i bardziej niż kiedykolwiek chcę zabrać moich fanów w ekscytującą podróż muzyczną" - mówi David GARRETT. "Wraz z moim zespołem, moimi przyjaciółmi i fanami chcę świętować muzykę i ostatnie dziesięć lat."

W ciągu ponad dekady swojej międzynarodowej kariery DAVID GARRETT prześcigał się w ilości zagranych koncertów i sprzedanych biletów. Trasa "EXPLOSIVE LIVE" sprzedała ponad 400 000 biletów w 20 krajach. Paganini wśród gwiazd muzyki pop i Jimi Hendrix wśród skrzypków, DAVID GARRETT to "Diabelski skrzypek" naszych czasów, międzynarodowa gwiazda, która zaciera granice między Mozartem i Metalliką. Chwalony za pionierski trend współczesnej publiczności, a także za jego wyjątkowo wirtuozyjną grę. David, odnajduje się w każdej muzycznej roli, czy wykonuje najbardziej zawiłe kompozycje klasyczne z najlepszymi na świecie dyrygentami i orkiestrami czy gra najbardziej emocjonuje hity rocka stadionowego. Podziwiany przez miliony fanów na całym świecie, DAVID GARRETT sprzedał dotąd miliony biletów i zdobył 24 złote i 16 platynowych nagród w miejscach tak różnorodnych jak Hongkong, Niemcy, Meksyk, Tajwan, Brazylia, Singapur i wiele innych. Łączy charyzmę rocka z rodzajem wirtuozerii wrodzonej tylko u najlepszych instrumentalistów naszych czasów.

Nie przegap ekscytującego wieczoru z DAVID’EM GARRETT’EM i JEGO ZESPOŁEM! Dzięki "UNLIMITED - GREATEST HITS - LIVE" będziesz świadkiem nie tylko wyjątkowego, rocznicowego programu, ale także usłyszysz najlepsze rockowe melodie, ballady i oczywiście odrobinę wykwintnej muzyki klasycznej. Nie wahaj się zdobądź bilety na show roku!

DAVID GARRETT & HIS BAND – “UNLIMITED – GREATEST HITS – LIVE” World Tour 2019

04.10.2019 PL - Kraków Tauron Arena Kraków

05.10.2019 PL - Lódź Atlas Arena

06.10.2019 PL - Gdańsk Ergo Arena