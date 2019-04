Demoniczne nazwy wsi w Małopolsce i ich "boskie" przeciwieństwa

Pogoda na niedzielę, 7 kwietnia. Prawie bezchmurnie

Zapowiada się pogodna i ciepła niedziela. Synoptycy przewidują, że w dzień zachmurzenie będzie umiarkowane. Temperatura maksymalna wyniesie od 16°C do 18°C, w rejonach podgórskich od 12°C do 14°C, wysoko w Beskidach od 7°C do 10°C, natomiast w partiach szczytowych Tatr około 2°C....