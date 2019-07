Derby Krakowa. Pierwszy mecz Cracovii z Wisłą w wolnej Polsce - mija 100 lat!

Co ciekawe, Zdzisław Styczeń, który jako pierwszy trafił do siatki w owym derbowym meczu sprzed stu lat, był piłkarzem Cracovii od 1913 roku, lecz po jedenastu latach rozstał się z nią w burzliwych okolicznościach i po okresie karencji przeniósł się do Wisły.

Kronikarze donoszą, że jedna z bramek Adama Koguta w tym towarzyskim meczu na stadionie Cracovii padła z rzutu wolnego i była długo wspominana jako „wielkiej urody”. On też najpierw reprezentował „Pasy”, lecz krótko – po rozegraniu kilku meczów ruszył na wojnę, a gry wrócił zgłosił akces do „Białej Gwiazdy”. Po czym przeniósł się z powrotem do Cracovii, zdobywając z nią pierwszy tytuł mistrza Polski w 1921 roku (w drużynie był także Zdzisław Styczeń).

Drugi z wiślackich strzelców, Henryk Reyman, był wierny swojemu klubowi od początku do końca kariery i przez lata zapracował na status jego największej legendy. W 1976 roku przy Reymonta (u wylotu ulicy Miechowskiej) odsłonięto upamiętniający piłkarza obelisk. W każdą rocznicę jego urodzin 28 lipca sportowcy, działacze i kibice Wisły składają pod pamiątkową tablicą kwiaty i zapalają znicze. Może w tym roku, z uwagi na setną rocznicę pierwszych derbów Krakowa w wolnej Polsce z udziałem Reymana, warto byłoby przypomnieć tę wybitną postać i oddać mu cześć nieco wcześniej, właśnie przy okazji meczu Wisły ze Śląskiem...