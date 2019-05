Deszcze i burze w Małopolsce. Sytuacja jest poważna

Ewakuowane zostały 32 osoby - w gminie Dąbrowa Tarnowska. Mieszkańcy ci zostali ewakuowani (jak komentują strażacy - raczej prewencyjnie) do szkoły, ośrodka pomocy społecznej lub do rodzin. - Przede wszystkim chodzi o pewnego rodzaju dyskomfort znajdowania się w centrum zalanego obszaru. Natomiast powódź jest zjawiskiem powtarzalnym, ale nieobliczalnym. Tak należało uczynić, wiedząc, że zagrożenie nie ustaje - mówił o tej ewakuacji Marek Bębenek, małopolski komendant straży pożarnej.

Trzeci stopień ostrzeżenia meteorologicznego dotyczy m.in. powiatów suskiego, wadowickiego, nowotarskiego, gorlickiego, nowosądeckiego, żywieckiego. A więc są to głównie rejony podgórskie, południowa Małopolska.

Najgorsze będzie najbliższe 48 godzin. Natomiast w nocy z czwartku na piątek powoli deszcz będzie ustępował, jednak nadal będą się pojawiały przelotne opady, możliwe są burze. Dopiero w piątek w ciągu dnia i w nocy z piątku na sobotę synoptycy spodziewają się wyraźnej poprawy pogody, powinno przestać padać.

Biuro Prognoz Hydrologicznych IMGW w Krakowie wyda z kolei ostrzeżenie 3 stopnia dla całego województwa. Istnieje możliwość przekroczenia stanów alarmowych na profilach wodowskazowych w Małopolsce. W środę do południa stany alarmowe były przekroczone w województwie podkarpackim, ale spodziewane jest też takie przekroczenie w województwie małopolskim. Na razie mowa jest o dopływach. Jeżeli chodzi o główne rzeki, spodziewane jest przekroczenie stanów ostrzegawczych w czwartek. W Krakowie na razie, jeśli chodzi o Wisłę, nie jest przekroczony stan ostrzegawczy, ale jest to spodziewane w czwartek, na wodowskazie w Krakowie - Bielanach. - Przemieszczanie się fali wezbraniowej będzie powodowało wzrost na kolejnych profilach wodowskazowych na Wiśle - stwierdziła Małgorzata Maczuga, kierownik Biura Prognoz Hydrologicznych IMGW.

- Wczoraj zdecydowałem, że należy przesłać alert pogodowy za pośrednictwem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Ten alert trafił do mieszkańców Małopolski, informował o tym, że może wystąpić realne zagrożenie z uwagi na intensywne opady deszczu. Dzisiaj rano rozmawiałem tez z panem ministrem Joachimem Brudzińskim, który zadzwonił zapytać, jak wygląda sytuacja w Małopolsce - przekazał wojewoda Piotr Ćwik, zapewniając, że jego urząd jest w ścisłym kontakcie z ministerstwem i służbami centralnymi, jeśli chodzi o ewentualne potrzebne do podjęcia działania. Piotr Ćwik zapowiedział też, że wyjeżdża w teren, przede wszystkim do Dąbrowy Tarnowskiej, by być na miejscu w gminach, gdzie sytuacja wywołana zdarzeniami pogodowymi jest najgorsza, i porozmawiać z lokalnymi władzami.