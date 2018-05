Dezodorant challenge powoduje chemiczne oparzenia. To kolejna skrajnie niebezpieczna zabawa nastolatków w internecie. Wyzwanie jest już znane w polskich szkołach. W niektórych przypadkach konieczny jest przeszczep skóry! Na czym polega dezodorant challenge? Czy grozi podjęcie wyzwania w internetowej zabawie?

Dezodorant challenge. Niebezpieczna gra nastolatków

Rzadko kiedy to robię, ale przy tej okazji chciałbym, aby ten post był szeroko rozprzestrzeniony. Wszyscy rodzice, proszę, pokażcie dzieciom te zdjęcia - apeluje Jamie Prescott, Brytyjka, której córka wzięła udział w dezodorant challenge.

Na czym polega wyzwanie dezodorant challenge?

Dezodorant challenge to nie pierwsze głupie wyzwanie

Na idiotyczną zabawę zwaną deo challenge lub dezodorant challenge uwagę zwróciła matka jednej z dziewczynek, która stała się ofiarą internetowej zabawy w wyzwania. Dziewczynce grozi przeszczep skóry.Jej córce po zabawie w dezodorant challenge grozi teraz przeszczep skóry. Dziewczyna ma oparzenia chemiczne na rękach, ogomne bąble z sączącą się, żółtą cieczą.[przycisk_galeria]Ellie opowiedziała mamie, Jamie, na czym polega wyzwanie. Trzeba jak najdłużej wytrzymać rozpylanie dezodorantu w jednym miejscu na skórze. Już w trakcie rozpylania pojawia się niesamowity ból. Dezodoranty challenge polega właśnie na tym, by wytrzymać jak najdłużej.Zależnie od tego, jak długo dziecko wytrzyma, oparzenia mogą być powierzchowne lub bardzo głębokie. Jak widać na zdjęciach, Ellie podołała wyzwaniu, ale teraz może czekać ją przeszczep skóry. Przy mocniejszych oparzeniach możliwe jest nawet uszkodzenie nerwów, mięśni czy kości!Od kilku lat co jakiś czas wybucha afera, bo kolejne dziecko jest poważnie ranne z powodu internetowych wyzwań. Nie będziemy ich wymieniać, aby nie promować. Rodzice powinni bardziej interesować się tym, co ich dzieci oglądają w sieci. Dlatego Jamie Prescott apeluje do rodziców, by uświadomili swoim dzieciom, jak niebezpieczny jest dezodorant challenge.

