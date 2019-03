DK 75. Zderzenie ciężarówki z osobówką na skrzyżowaniu dróg krajowej i wojewódzkiej w Mochnaczce [ZDJĘCIA]

Samochód osobowy toyota corolla i wielki tir marki DAF zderzyły się w miejscu w którym przecinają się drogi: krajowa nr 75 oraz wojewódzka nr 981. Kierowcy określają to miejsce jako Krzyżówka, choć oficjalnie jest to miejscowość Mochnaczka Wyżna zaś wieś Krzyżówka znajduje się nieco dalej w kierunku Krynicy-Zdroju. Wypadek spowodował poważne utrudnienia zarówno na DK 75 prowadzącej do przejścia granicznego na Słowację Muszynka / Kurov jak i na drodze 981 łączącej Grybów z Krynicą.