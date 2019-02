Do lekarza specjalisty bez skierowania? To możliwe. Zobacz, kto tak może i sprawdź, czy jesteś w tej grupie

Dolegliwości zdrowotne zdarzają się każdemu, jednak skonsultowanie ich z lekarzem nie zawsze jest proste. Nie chodzi tylko o kolejki do specjalistów – by się w nich ustawić, trzeba mieć bowiem w większości przypadków skierowanie wystawione przez lekarza POZ. Nikt nie potrzebuje skierowania na wizytę u ginekologa, onkologa, psychiatry, wenerologa i dentysty, ale są też pewne grupy osób, które nie muszą mieć skierowań także do pozostałych specjalistów. Kto może chodzić do lekarzy bez skierowania? Sprawdź, czy ten przywilej należy się również tobie!