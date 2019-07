Dobre wino rodzi się w małopolskiej winnicy. Sprawdźcie, jak wyglądają winnice w Małopolsce [ZDJĘCIA]

Małopolskie wina, choć nie portugalskie Quinta do Vale Meao czy australijskie Carnival of Love, zaskakują średniowieczną tradycją i niezaprzeczalnym rozwojem. Wzmianki o krakowskich winnicach Benedyktynów znalazły się już w tekstach arabskiego geografa – Al-Idrisiego, tworzącego w XII wieku. Po rozkwicie z XVI wieku, klęsce turystyki winnej w wieku XVII, dochodzimy do 2007 r. – to wtedy małopolską winnicę ,,nad Dworskim Potokiem’’ należącą do Uniwersytetu Jagiellońskiego okrzyknięto pierwszą winnicą w kraju, której udało się pokonać restrykcyjne wówczas bariery formalne.

"Dobre wino rodzi się z winnicy", jak mawia stare porzekadło znane już pierwszym Piastom. Dlatego tak ważnym jest, by na własne oczy przekonać się o procesie jego powstawania i poczuć unikatowy aromat. Z inicjatywą wychodzi wcześniej wspomniany Małopolski Szlak Winny, promujący najlepiej rozwijające się w kraju małopolskie winnice. Do projektu należy 21 tych zarejestrowanych, najbardziej rozpoznawalnych. Co jednak z tymi domowymi, ciągle otwieranymi owocami ludzkiej pasji i miłości do wina? Dane statystyczne nie są w stanie powiedzieć, ile jest ich w Małopolsce, nie mówiąc o tych w skali kraju.