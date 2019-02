Dojdzie do strajku nauczycieli podczas szkolnych egzaminów?

- Spór zbiorowy został wdrożony w 1609 placówkach, czyli 80 procentach tych, które obejmuje swoim zasięgiem terytorialnym Związek Nauczycielstwa Polskiego - mówi Grażyna Ralska, prezes okręgu małopolskiego ZNP.

Nauczyciele żądają 1000 zł podwyżki. ZNP jest już na etapie mediacji z dyrektorami szkół. Ostateczna data i forma akcji protestacyjnej nie są znane, bo trwa procedura sporu zbiorowego. Najpierw odbywają się spotkania z przedstawicielami ZNP, a następnie referendum. Nauczyciele odpowiedzą w nim na pytania, czy zgadzają się na strajk generalny proponowany przez ZNP. 4 marca podczas obrad prezydium zapadnie decyzja co do dalszych akcji.

- Jeżeli nauczyciele powiedzą: „strajkujemy”, to nastąpi paraliż szkoły - uważa Jolanta Gajęcka, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Krakowie - Nie będą wtedy w stanie pełnić funkcji opiekuńczych.

Zapewnia, że rodzice zostaną odpowiednio wcześniej poinformowani o dacie strajku, jeśli taki się odbędzie. I dodaje, że w przypadku protestu nauczycieli, rodzicowi przysługuje od pracodawcy dzień wolny na opiekę nad dzieckiem.

- Jesteśmy absolutnie zdeterminowani, żeby akcja protestacyjna odbyła się w trakcie egzaminów po ósmej klasie albo gimnazjalnych, bo one następują jedne po drugich - twierdzi Sławomir Broniarz, prezes ZNP. Pierwszy dzień egzaminów to 15 kwietnia.

Kuratoria oświaty, na polecenie MEN, rozpoczęły już zbieranie danych o szkołach będących w sporze zbiorowym. - To element zastraszania nauczycieli i próba demobilizacji - ocenia Magdalena Kaszulanis, rzeczniczka ZNP. - Mamy nadzieję, że nie będzie tak jak dwa lata temu, gdy nauczycielom mówiono, że strajk jest rzekomo nielegalny.

Takich informacji nie zbiera Małopolskie Kuratorium Oświaty w Krakowie. Zapewnia o tym jego szefowa Barbara Nowak. - Wszystkie szkoły, w których działają związki, dostały propozycje sporu zbiorowego i nie ma potrzeby, żebym zbierała dokładne dane na ten temat - mówi kuartor oświaty. - Myślę też, że nigdzie nie mogły się powieść mediacje. Dyrektor nie ma żadnych możliwości prawnych, żeby podnieść wynagrodzenie nauczycieli. To żądanie do Sejmu, do władz, na pewno nie do dyrektora szkoły. Ale tak jest napisana ustawa o związkach zawodowych, więc występują do niego.

- Zgłaszają się do nas szkoły, które chcą strajkować, choć nie działają w nich żadne organizacje związkowe. Nauczyciele w całej Polsce są gotowi na protest - mówi rzeczniczka ZNP.

Grażyna Ralska podkreśla, że nauczyciele są zdeterminowani. - Chodzi o godność osobistą i zawodową - zaznacza i dodaje, że działania ministerstwa, tj. przedłużenie ścieżki awansu nauczyciela dyplomowanego o pięć lat, odebranie dodatku dla stażysty w wysokości 3 tys. zł i nieprzemyślana reforma szkolnictwa, motywują do protestu.

Dyr. Gajęcka nie popiera formy protestu zapowiadanego przez ZNP, ale nie dziwi się nauczycielom. - Codziennie rodzice oddają pod opiekę swój największy skarb nieudacznikom, leniom, nierobom, którym nic się nie chce, tylko na kasie im zależy - mówi z gorzką ironią - Są wśród nas nauczyciele, którzy rzeczywiście pracują 18 godzin i nie robią nic więcej, ale to mały procent. Nie można przez jego pryzmat oceniać wszystkich, którzy wkładają całe serce w to, co robią.

