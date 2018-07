Kontrastowe kolory, ruchome panele, szklane przegrody to pomysły na to, jak dzielić, nie stawiając ścian. W małym mieszkaniu muszą się zmieścić w jednym pomieszczeniu: miejsce do pracy, kącik wypoczynkowy, strefa nocna itp.

Miejsce do pracy

Kuchnia otwarta na salon

Podział na strefy w wnętrzu to dość często spotykana praktyka w aranżacji nie tylko biurowych, ale również mieszkalnych wnętrz. Coraz częściej mamy możliwość pracy zdalnej w zaciszu własnego domu, stąd też chętnie aranżujemy miejsce do pracy w salonie czy sypialni: to często po prostu konieczność ze względu na brak miejsca na gabinet.Deweloperzy – odpowiadając na potrzeby rynku – budują coraz mniejsze mieszkania. Dzielenie i tak niewielkiej przestrzeni na więcej pomieszczeń sprawia, że wrażenie ciasnoty się potęguje. Pozostawienie otwartej – nie zawsze zapewnia pełny komfort. W mieszkaniu o ograniczonej powierzchni często szukamy kompromisów w aranżacji przestrzeni.W tej sprawie istotne jest zdanie nie tylko projektantów, ale również psychologów. Nawet w przypadku, gdy urządzamy mieszkanie dla singla przypisanie poszczególnym strefom mieszkania funkcjonalności wnosi porządek. Kiedy małe mieszkanie urządzamy dla dwojga - warto pamiętać o tym, że zapewnienie każdemu minimalnej indywidualnej przestrzeni to recepta na miłość i zgodę.Podział na strefy w mieszkaniu posiada właściwie same zalety. Tworzy jedną spójną, wielofunkcyjną przestrzeń, ułatwia utrzymanie porządku, podnosi komfort życia. Jakie strefy można wydzielić w mieszkaniu i jak to zrobić nie stawiając ścian?Niestety, nie w każdym mieszkaniu możemy pozwolić sobie na wydzielenie dodatkowego pomieszczenia na gabinet. Wielu osobom potrzebne jest jednak miejsce do pracy. W takim przypadku skorzystać możemy z metody aranżowania przestrzeni za pomocą barw. I wydzielić je w pomieszczeniu o szerszym zastosowaniu, np. w sypialni czy salonie.Wiele zależy od zajęcia, które wykonujemy w domowym zaciszu: czy potrzebna nam do tego cisza i skupienie, czy potrzebujemy przestrzeni, która pobudzi kreatywność i wyobraźnię? W pierwszym przypadku łatwiej osiągnąć założony cel instalując kącik do pracy w sypialni singla, ale w salonie mieszkania zajmowanego przez parę. Chodzi o to, by wzajemnie sobie nie przeszkadzać. Malując fragment ściany wyraźnie odcinającym się kolorem, zaznaczymy odrębną funkcję we wnętrzu.Jeśli potrzebna nam inspiracja, by pobudzić kreatywność – warto pomalować wybraną ścianę kolorem kontrastowym. Wydzielimy w ten sposób, przytulny i twórczy kącik do pracy. Nie bez znaczenia jest dobór koloru wybranej ściany. Jeśli na ścianach dominuje biel, beż czy szarość – można pozwolić sobie na jeden energetyczny akcent i żywy kolor, na przykład intensywnie niebieski, czy modny w tym sezonie - oryginalny, zmysłowy – płomienny czarny, kolor będący połączeniem czerni i indygo. Błękit dodaje energii i wyzwala twórczość artystyczną, a czerń pomoże w wyciszeniu i koncentracji.Podobne wizualne zabiegi kolorystyczne dobrze sprawdzą się przy wyodrębnianiu stref w salonie. Wybierając ciemniejsze kolory ścian w strefie wypoczynkowej, uzyskamy efekt przytulności i intymności. Wnętrza, w których króluje jasny beż można przełamać ciemniejszym odcieniem gorzkiej czekolady.Chcemy spędzać jak najwięcej czasu z domownikami, nawet gdy wykonują różne czynności, otwieramy więc kuchnię na salon czy jadalnię. Jeśli chcemy stworzyć aranżację kuchni otwartej na salon w stylu oszczędnym i minimalistycznym, postawmy na wąską gamę kolorystyczną. Wybierzmy jeden, dwa kolory, które stworzą harmonijne, eleganckie połączenie. W kuchni, jak i salonie dobrze sprawdzą się kompozycje oparte na szarościach, bieli i czerni.Przestrzeń w małym mieszkaniu można wydzielać nie tylko umownie, kolorami, ale bardziej realnie, stosując system przesuwnych, lekkich ścianek, paneli, a w końcu szklanych przegród. To również pozwala być razem, ale osobno, porządkuje przestrzeń, ale jej nie dzieli na stałe i nie stwarza małych, wygrodzonych ścianami wnętrz. Takie systemy pozwalają otwierać i zamykać przestrzeń w zależności od potrzeb.