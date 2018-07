Mężczyzna, którego żona i syn zginęli w Grecji jest załamany. Widział, jak wsiadają na łódkę i był pewien, że będą bezpieczni. Niestety - kobieta i dziecko zginęli.

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında çıkan yangında 50 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 156 kişinin yaralandığı bildirildi.

İnsanlar, hayvanlar ve bitkiler ölüyor.

Ölüm yüzdesi her an artıyormuş 😭 #PrayforAthen #Yunanistan #Greece 🇬🇷🇹🇷 pic.twitter.com/SSLybUDckT — Saadet (@Saadet__) July 24, 2018

#Grecja Tragiczne pożary lasów w Grecji. Co najmniej 24 ofiary śmiertelne, ponad 100 rannych [ZDJĘCIA] [WIDEO] https://t.co/ssOgeWvms7 pic.twitter.com/Dchm6hWVrl — Polska The Times (@polskathetimes) 24 lipca 2018

Informacja #MSZ w związku z pożarami w #Grecja pic.twitter.com/WzT9rrnTsh — Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 (@MSZ_RP) 24 lipca 2018

Nasz dziennikarz dodzwonił się do Jarosława Korzeniowskiego z Wysokiej, którego żona Beata i 9-letni syn Kacperek zginęli w Grecji. Na wakacjach byli w hotelu Ramada w miejscowości Mati, niedaleko Aten.Jest załamany. Myślał, że jak żona z synkiem wsiądą do łódki, to ocaleją. Niestety, obydwoje nie żyją.- Proszę o pomoc władze Polski. Nie wiem, co mam dalej robić. Zostaliśmy tu sami. Grecy nie znają angielskiego, stąd problemy w komunikacji.We wtorek zdążył do niego dojechać już brat Adrian, ale potrzebują pomocy przy formalnościach. Przebywa w innym hotelu z grupa ok. 30 Polaków, potrzebują też lekarza. Część z nich jest mocno podtruta.O pożarze opowiada jak o piekle.W poniedziałek już ok. 18.50 zauważył ogień, który był jeszcze daleko. Z innymi turystami (w hotelu opócz grupki Polaków byli głównie Duńczycy) zaczęli dopywywać się, co mają robić. Początkowo uspokajano ich. W końcu zauważyli, że część personelu zaczyna uciekać.Pan Jarosław kazał żonie wiąć synka i biec na plażę. Sam pobiegł jeszcze do pokoju hotelowego po dokumenty.Gdy dobiegł na plażę zobaczyć, że żona i syn siedzą w niewielkiej łódce razem z trzema Duńczykami. - Pomysłałem, że choć oni będą bezpieczni - mówi pan Jarosław. Byłe też druga, równie niewielka łódka, a turystów ok. 400.Widział, jak odpływają.- Żona zadzwoniła z łódki do mojego brata, że nie wie co ma robić. Powiedział jej, żeby zdała się na innych ludzi. że będą na łódce bezpieczni - opowiada załamany mężczyzna. Dopiero po kilku godzinach dowiedział się o tragedii.Reszta turystów z tego hotelu rozbiegła się po zaroślach i po polach. Jak twierdzi pan Jarosław, część z nich nadal jest poszukiwana. Jemu udało się przeżyć, bo całą noc stał w morzu.Turystom pomagał personel hotelu, który z nimi został do końca. Jak mówi mężczyzna, to byli ludzie z tego hotelu, którzy najmniej tam zarabiali - sprzątaczki, pomoc.