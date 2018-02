Masz zdjęcie do tego tematu?

Policjanci ruchu drogowego, wyjeżdżając do służby mają na wyposażeniu terminale płatnicze. Otrzymali je 2 lutego. Teraz kierowcy ukarani mandatem karnym będą mogli go opłacić podczas kontroli drogowej.

Policjanci z małopolskiej drogówki, m.in. z Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu, pełniąc służbę na drogach powiatu olkuskiego, już korzystają z terminali płatniczych. Dzięki nim za popełnione wykroczenie można zapłacić kartą bezpośrednio na miejscu kontroli drogowej.Taką możliwość płatności daje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2017 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. - Taki sposób płatności jest ułatwieniem dla wszystkich uczestników ruchu drogowego, a w szczególności dla obcokrajowców, którzy są sprawcami wykroczenia - podkreśla sierż. szt. Marika Guzik-Gajda z olkuskiej policji.Osoby, które na co dzień nie mieszkają w Polsce zgodnie z prawem są zobowiązane do uiszczenia kary od razu na miejscu, a nie zawsze posiadają przy sobie gotówkę. Decyzja o formie płatności za popełnione wykroczenie, będzie należała do osoby ukaranej. Zapłacenie grzywny na miejscu, za pomocą terminala płatniczego pozwali na błyskawiczne zakończenie procedury i zwolni kierowcę z konieczności pamiętania o opłaceniu mandatu.Olkuska drogówka otrzymała 5 terminali płatniczych. Mundurowi przeszli odpowiednie szkolenie z jego zakresu. Pamiętajmy, że nie wszystkie policyjne patrole będą posiadały taki terminal.

