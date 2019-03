Drużyna Tylicz Ski po raz trzeci piłkarskim mistrzem powiatu [ZDJĘCIA]

W sezonie 2018/2019 w rozgrywkach El-Kag Ligi Futsalu wzięło udział ponad 400 zawodników.Tytuł Mistrza Powiatu po raz trzeci powędrował do drużyny Tylicz Ski.

- To piękna inicjatywa – zauważył starosta Marek Kwiatkowski . - Z każdym rokiem cieszy się coraz większym zainteresowaniem zarówno zawodników jak i kibiców. Impreza wpisała się już w kalendarz wydarzeń sportowych Powiatu Nowosądeckiego- podkreślał starosta.



Wśród drużyn startujących w ekstraklasie Ligi pierwsze miejsce wywalczył zespół Tylicz SKI. Drugie miejsce zdobył Dom Weselny Sylwia, a na trzecim miejscu uplasowali się piłkarze Sandecji Old Boys.

Miejsca w I Lidze zajęli: I miejsce – Gadżet Team, II miejsce – Meble Kocemba/FRB Woźniak, III miejsce – Bruk Ogród Nowak.

Natomiast w II Lidze kolejno uplasowały się drużyny: I miejsce – Greenpowerns, II miejsce – Walczyk Optyk, III miejsce – Newag.

