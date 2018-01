Z rynku zniknie Coca-Cola Cherry, zamiast niej będziemy mogli natomiast pić Coca-Colę Cherry Zero Cukru. Mamy też wiadomość dla fanów napoju Nestea, który wkrótce zamieni się w Fuzetea.

Coca-Colę Cherry mogliśmy pić w Polsce od 1996 roku. Była to nowość w asortymencie ogromnego koncernu, bo jako pierwsza posiadała aromat dodawany do klasycznej wersji. Teraz fani tego napoju będą musieli zadowolić się Coca-Colą Cherry Zero Cukru. Całość ma związek z restrykcjami Unii Europejskiej odnośnie zawartości cukrów w napojach. Dlatego też będziemy mogli się cieszyć Spritem o obniżonej zawartości kalorycznej.Z rynku zniknie też Nestea, no może nie do końca bo zastąpi ją napój o nazwie Fuzetea. To ziołowo-kwiatowa herbata dostępna w ponad 50 krajach na świecie. Fuzetea dostępna jest m.in. o smaku brzoskwini, hibiskusa, czarnej herbaty, cytryny czy mango, zielonej herbaty, z odrobiną trawy cytrynowej albo rumianku.