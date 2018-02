Dwaj mężczyźni z Małopolski prawomocnie skazani za gwałty złożyli wnioski o wyłączenie ich danych i wizerunków z tzw publicznego rejestru przestępców na tle seksualnym. Krakowski sąd nie uwzględnił ich prośby. Decyzja wobec jednego z nich jest już prawomocna, wobec drugiego jeszcze nie.

Ci dwaj mężczyźni starali się o wypisanie z rejestru, ale krakowski sąd się na to nie zgodził -potwierdza Bata Górszczyk, rzecznik Sądu Okręgowego w Krakowie.Z naszych informacji wynika, że o wypisanie z rejestru pierwszy wnosił 29-letni Sebastian S. prawomocnie skazany na 12 lat więzienia za gwałt, rabunek i próbę zabójstwa swojej babci.Do zdarzenia doszło w 2014 r. w jednej z podkrakowskich miejscowości. Mężczyzna kilka dni wcześniej wyszedł z zakładu karnego w Tarnowie, w którym odsiadywał wyrok za włamania.Będąc na wolności wprowadził się do babci, był pod wpływem alkoholu, gdy dokonał na nią napaści. Zadał 69-letniej kobiecie cios tłuczkiem na tyle silny, że pękła jej kość czaszki. Potem dusił, a gdy straciła przytomność, zgwałcił.Następnie zabrał jej kolczyki o wartości ok. 500 zł i kartę bankomatową. Prędko został zatrzymany przez policję. Mężczyzna nie przyznawał się do pobicia i gwałtu.Potwierdził jedynie, że chciał tłuczkiem „postraszyć” babcię, a w głowę trafił ją przypadkowo. Wcześniej się pokłócili, bo babcia wypominała mu niewłaściwe towarzystwo, w którym się obracał. Sąd uznał, że będący recydywistą mężczyzna dopuścił się rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia oraz gwałtu i za oba te przestępstwa wymierzył łączną karę 12 lat pozbawienia wolności.Z rejestru próbował się wypisać także Józef G. skazany na 12 lat więzienia za gwałty i molestowanie trzech córek. Początkowo mężczyzna usłyszał wyrok 15 lat pozbawienia wolności, ale po apelacji karę mu zmniejszono. Przestępstw dopuszczał się kilka lat w domu w jednej z podkrakowskich miejscowości.Ministerstwo Sprawiedliwości 1 stycznia br. opublikowało Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. Każdy zainteresowany może w części jawnej sprawdzić tam osoby skazane za takie przestępstwa, także dokonane na dzieciach.