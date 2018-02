Z powodu opadów śniegu sytuacja na małopolskich drogach jest bardzo trudna, drogi są zaśnieżone i śliskie, doszło już do kilku wypadków. Na zakopiance, gdzie obecnie jest wzmożony ruch, również panują bardzo ciężkie warunki. Kierowcy muszą przygotować się na wolną jazdę w korku m.in. w okolicach Nowego Targu, Rabki Zdrój i Libertowa. Na drogi wyjechały pługi i solarki.

Małopolska. Kupił wędlinę, która świeci. "To nic złego" - mówi producent

Dwa samochody zderzyły się w Nielepicach, w okolicach Rudawy, na drodze krajowej nr 79. Nikt nie został poszkodowany.Bardziej poważny wypadek wydarzył się natomiast w miejscowości Wroczków, w powiecie proszowickim. Na drodze krajowej nr 79 doszło do zderzenia autobusu i dwóch samochodów. Autobus, którym podróżowały dzieci wracające z zimowiska, przewrócił się do rowu. Według informacji straży pożarnej dwie osoby zostały ranne - dziecko i opiekunka. Poszkodowani zostali przewiezieni do szpitala.W akcji uczestniczyło 6 jednostek straży pożarnej.Szczególną ostrożność kierowcy powinni także zachować na autostradzie A4, która miejscami również jest śliska i zaśnieżona. Przed zjazdem na Brzesko w kierunku Krakowa samochód uderzył w barierki. Na miejscu zdarzenia pracują służby.

ZOBACZ KONIECZNIE: