Dwie pary powalczą o duże pieniądze ["Postaw na milion", odcinek 9]

W programie wezmą m.in. udział Adriana Rędziniak z Warszawy i jej brat Łukasz Rędziniak z Krakowa. Znają się od podszewki i oboje mają wiedzę na wiele różnych tematów. To argument, by wygrać w „Postaw na milion”. Ada jest programistką i uwielbia układać puzzle, które uczą konsekwencji. Lubi też czytać. Jej ulubione gatunki to literatura faktu, biografie, kryminały, science fiction i sensacje. Lubi kabaret, ale preferuje starsze formacje, np. Kabaret Potem czy Tey. Łukasz jest strażakiem, który lubi słuchać muzyki filmowej. Jego ulubionym kompozytorem jest Hans Zimmer. Pasjonuje się sportem: siatkówką, pływaniem, piłką nożną. Wspólną pasją rodzeństwa są planszówki.

W programie poznamy także Romana Meller i Marcina Meller – ojca i syna z Poznania. Są zgrani i otwarci. Roman jest już na emeryturze i lubi czytać książki podróżniczo-krajoznawcze i sensacyjne. W wolnych chwilach gra na akordeonie. Lubi muzykę klasyczną. Największą przyjemność sprawia mu sport – bieganie (zawody na 5 km, 10 km, półmaratony – wszystko dla zachowania kondycji). Ponad 50 lat temu uprawiał kolarstwo. Kiedy jest w domu, lubi oglądać kabarety w telewizji. W ramach zdrowego trybu życia, często rezygnuje z samochodu i chodzi pieszo. Z kolei jego syn, Marcin, to prawie czterdziestoletni, zapracowany manager. Zarażony tak jak tata pasją do biegania, od pięciu lat robi to regularnie. Kocha dobre jedzenie. Najbardziej kuchnię orientalną i sushi. Marzenie obu panów? Żeby rodzina żyła szczęśliwie, wszystko inne to dodatek – mówią.

Komu uda im się wygrać w programie? Przekonamy się już w sobotę!

Teleturniej "Postaw na milion" jest emitowany w Polsce przez TVP2 od 2011 roku i prowadzony przez Łukasza Nowickiego. Opiera się na brytyjskim formacie "The Million Pound Drop". Główną nagrodą w polskiej wersji jest 1 milion złotych.