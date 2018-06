Te wspomnienia są wciąż we mnie – strach, przerażenie, walka, by przeżyć kolejny dzień. Wracają szczególnie nocą. Nie da się ich wymazać z pamięci...

Słowa Iry Goetza, jednego z niewielu jeszcze żyjących, którzy ocaleli z piekła Holokaustu miały dzisiaj szczególną wymowę. W Bieczu spotkali się bowiem potomkowie i bliscy rodzin uhonorowanych tytułem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata.Medale z wyrytym na nich napisem „Kto ratuje jedno życie, ten jakby cały świat ratował” trafiły właśnie do rodziny Tekli i Władysława Kosibów z Biecza, ich synów Tadeusza i Rudolfa, Jan Benisza z Gorlic oraz sióstr zakonnych Zofii Liszki i Marcjanny Łączniak ze Zgromadzenia Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Dominikowicach.- Z tradycji żydowskiej wynika przekonanie, że świat opiera się na 36 sprawiedliwych mężach, którzy chronią świat od zagłady – mówiła podczas uroczystości Anna Azari, ambasadorka Izraela w Polsce. - W czasie wojny było ich znacznie więcej. Tylko w ten sposób możemy spłacić dług wobec Sprawiedliwych – podkreśliła.Cała uroczystość miała szczególnie wzruszający charakter i była dowodem, że w pewnym sensie historia zatoczyła koło. Do Biecza przyjechał bowiem żyjący syn Tekli i Władysława, Rudolf, który pomagał Żydom jako nastolatek. Naprzeciwko niego stał zaś Ira Goetz, który właśnie dzięki pomocy rodziny Kosibów, w tym Rudolfa, przeżył.- Nigdy tego nie zapomnę – podkreślał wielokrotnie Ira Goetz.Opowiadał, jak po wielu godzinach spędzonych bez ruchu w ziemiance trafił do gospodarstwa Kosibów, a ci, nie zważając na niebezpieczeństwo i grożącą im śmierć, ukryli go w stodole. I o „ruszającym się” sianie, które tam zobaczył. Okazało się, że nie był jednym, któremu Kosibowie udzielili schronienia.- Pomagaliśmy, bo uważaliśmy, że tak trzeba – mówił podczas uroczystości Rudolf Kosiba.Tytuł Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata odebrała także rodzina Jana Benisza, gorliczanina, bohatera, niezwykłego patrioty, który w czasie wojny pracował w magistracie i zajmował się wydawaniem kartek żywnościowych.- Jako urzędnik, miał co miesiąc podawać Niemcom liczbę mieszkańców miasta. Oni zaś, na tej podstawie wydawali mu kartki na żywność, które z kolei rozprowadzał wśród gorliczan - Polaków, Żydów, przesiedleńców z poznańskiego i partyzantów – opowiadała nam Urszula Karasińska, wnuczka Benisza.- Dziadek doskonale zdawał sobie sprawę, w jakich warunkach żyją ludzie w mieście. Celowo zawyżał więc dane i w ten sposób dostawał więcej przydziałów na żywność. Po cichu sam albo poprzez zaufanych ludzi rozdawał je najbiedniejszym mieszkańcom i żydowskim rodzinom - wspominała.Sabina Bruk, z domu Honigwaschs - nazwisko klucz w sprawie przyznania tytułu gorliczaninowi, ale też wspomnianym wcześniej siostrom zakonnym. To on w kwietniu 1961 złożyła obszerne zeznanie, w którym opowiedziała o tym, jak Benisz przynosił jej kartki na żywność, a ona wymykała się z getta, kupowała jedzenie, a potem dzieliła je między żydowskie rodziny.Gdy zaczęła się likwidacja getta, Benisz znalazł dla Sabiny i jej bliskich kryjówkę w jednym z grobowców na cmentarzu. W końcu dziewczyna trafiła do ochronki w Dominikowicach prowadzonej przez siostry służebniczki – siostrę Serafinę (Zofię Liszkę) i siostrę Ambrozję (Marcjannę Łączniak).W tej strasznej godzinie zaszczuci Żydzi czuli się samotni. Nie wiedzieli do kogo iść, gdzie zapukać. W godzinie próby Sprawiedliwi otworzyli swoje serca i drzwi swoich domów dla przerażonych rodzin. To byli niezwykli ludzie, prawdziwi bohaterowie. Można powiedzieć o nich zwyczajni-niezwyczajni – mówiła Anna Azari. - Mam nadzieję, że już nikt nie będzie musiał stawać przed takim wyborem – podkreślała.

