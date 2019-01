Dyniowy zawrót głowy. Jak przygotować dynię na Halloween? DIY. Zobacz inspiracje i zdjęcia

Świętujesz Halloween? Nie zapomnij o dyni! To jeden z najważniejszych elementów dekoracji halloweenowych imprez. Przygotowanie dyni na Halloween to świetna zabawa dla całej rodziny lub grupy przyjaciół. Dekoracja z dyni może przypominać upiorną postać, do środka której włożysz świeczki ale może być też uroczym, gustownym dodatkiem na halloweenowym stole czy werandzie domu. Zobacz zdjęcia i zainspiruj się. Dynie na Halloween przygotowywane samodzielnie stworzą niepowtarzalny klimat.