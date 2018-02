Na Pomorzu zdekomunizowano już wiele ulic, ale niektóre nazwy się ostały, jak np. ogródki działkowe im. Iwana Miczurina w Gdańsku. Kim był ten Rosjanin, którego odznaczono Orderem Lenina za ofiarną pracę dla ZSRR? I czy teraz IPN wraz z wojewodą będą ścigać takie „kwiatki”?

Iwan Miczurin znany jest ze swych doświadczeń z zakresu kontrowersyjnego krzyżowania roślin. Choć nie propagował ustroju totalitarnego, to jednak był związany z komunizmem. Stał się bohaterem propagandowej kampanii Trofima Łysenki. Jednym z filarów pseudonaukowych wywodów, w ramach tzw. łysenkizmu, była teoria, że można użyźniać glebę bez nawozów i siać groch w zimie. W ten sposób ludzie i zwierzęta gospodarskie miały uniknąć głodu.Radziecki sadownik od 55 lat spokojnie patronował Rodzinnym Ogródkom Działkowym przy ul. Zawiślańskiej w Gdańsku. Do tej pory nie wzbudzał kontrowersji, jednak w związku z ustawą dekomunizacyjną może nastąpić kres jego panowania w Gdańsku.- Powinniśmy takich patronów eliminować, żeby raz na zawsze zamknąć ten temat - uważa wojewoda pomorski Dariusz Drelich.- Do 30 marca czekamy na obywatelskie sygnały dotyczące nazw wzbudzających kontrowersje. Zanalizujemy te przypadki - mówi nam wojewoda pomorski Dariusz Drelich.Lidia Hajdarowicz, prezes ROD im. Iwana Miczurina, oburza się, gdy słyszy o ewentualnej zmianie nazwy. - Wielka bzdura. Ta nazwa funkcjonuje od początku i nikomu z nas nie przeszkadza - komentuje w rozmowie z „Dziennikiem Bałtyckim”.Miczurinów jest więcej- Nie zgodzimy się na zmianę nazwy. Liczę na rozsądek ludzi. Poza tym takie decyzje sporo kosztują - dodaje Lidia Hajdarowicz.W ubiegłym roku działkowiczów odwiedzili studenci, którzy przygotowywali pracę o Miczurinie. - Też nie przeszkadzało im, że mamy takiego patrona - przyznaje pani prezes.Miczurinów jest w Polsce więcej. Botanik nierzadko patronuje ulicom, m.in. w Wodzisławiu Śląskim, Zabrzu czy Wałbrzychu. Z kolei w Bielsku-Białej Iwana Miczurina zastąpił swojski i bezpieczny Mieszko I.Na szczęście IPN uspokaja działkowców z ulicy Zawiślańskiej.- Ta nazwa, obojętnie czego dotyczy - czy ogródków, czy ulicy, nie podlega ustawie o dekomunizacji - mówi Marcin Węgliński z Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku.Wassowski do wymianyW sumie ustawa dekomunizacyjna objęła na Pomorzu ponad 100 miejsc. Nazwy 113 z nich zmienili sami samorządowcy. Pozostałymi 22 przypadkami zajął się wojewoda we współpracy z IPN.Niedawno wydał zarządzenie, zmieniając ul. Rolbieckiego w Chojnicach na ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego.W ramach gdańskiej akcji dekomunizacji wojewoda zmienił niedawno nazwy siedmiu gdańskich ulic. I tak np. ul. Wassowskiego zmieni się w ul. Anny Walentynowicz, ul. Sołdka - na ul. Kazimierza Szołocha.Z kolei ulicę Dąbrowszczaków przemianował na ul. im. Lecha Kaczyńskiego, co wzbudziło największe kontrowersje i protesty mieszkańców Przymorza.