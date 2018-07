Policja małopolska jest kolejną z komend wojewódzkich, która rozpoczęła nadawanie w aplikacji. Pod koniec 2017 roku, po licznych konsultacjach, Komendant Główny Policji podjął decyzję o przyłączeniu się do ogólnopolskiej aplikacji BLISKO, za pomocą której Policja będzie przesyłać mieszkańcom ostrzeżenia i ważne komunikaty.

Aplikacja BLISKO należy do ogólnopolskiego systemu SISMS, z którego korzysta blisko pół tysiąca polskich miast i gmin. Jego podstawową funkcją jest umożliwienie służbom administracyjnym masowe powiadamianie ludności w szybki i skuteczny sposób. W dobie rozwoju technologii i wynikającego z tego szumu informacyjnego przekazywanie wiadomości na telefon jest najbardziej efektywnym sposobem komunikacji, gwarantującym odczytanie treści.-Zdajemy sobie sprawę, iż są osoby, dla których korzystanie z aplikacji mobilnych może stanowić trudność, dlatego gorąco zachęcamy, aby poświęcić im trochę czasu, zainstalować aplikację BLISKO i zarejestrować serwisy od nadawców, którzy mogą przekazać cenne wiadomości - informuje małopolska policja Podstawową zaletą aplikacji jest umożliwienie mieszkańcowi swobodny wybór serwisów informacyjnych od poszczególnych nadawców. Dzięki temu użytkownik otrzymuje tylko interesujące go informacje, bez zaśmiecania niechcianymi treściami. Tym bardziej dla Policji jest cenne, iż może powiadamiać skutecznie, bo informacje trafią tylko do tych osób, które wyraziły na to zgodę.

