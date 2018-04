To właśnie 5 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Uprzejmości za Kierownicą. Geneza tego święta wywodzi się z Francji. To właśnie tam kilka lat temu zaczęto obchodzić takie święto, uświadamiając obywateli o bezpieczeństwie i uprzejmości na ulicach. Z okazji tego dnia przygotowaliśmy dla Was zestawienie zabawnych memów o kierowcach.

