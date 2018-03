Dzien kobiet 2018. Międzynarodowy dzień kobiet. Życzenia na dzień kobiet 8 marca 2018. Propozycje życzeń dla kobiet, wierszyków dla pań, sms-ów. Pomysły na prezent.

Czekam chyba już wiek cały, Aby wreszcie ujrzeć Cię. Móc Cię wreszcie wziąć w ramiona i powiedzieć "Kocham Cię". Z bukietem róż nie mogę przyjść, by złożyć Ci życzenia, lecz w słowach Tych myśli, niech się spełnią Twe marzenia. Dużo sukcesów oraz radości, dużo uśmiechów i spełnienia marzeń,moc słodyczy w Dniu Kobiet, życzy Ci...W dniu Twojego święta chciałem Ci powiedzieć, że Ty jesteś dla mnie najdroższa pod niebem! Z okazji Dnia Kobiet Tobie oddany ...Kobiety, kobiety.... któż je zrozumie? Na pewno pojmie tylko ten co kochać je umie. Więc Tobie kochana moja kobieto życzę szczęścia i radości, mało smutku dużo miłości dla całego świata.Kiedy tylko widzę Cię, nie tylko moje serce drgnie, oglądam Ciebie w zachwycie i podkochuję się skrycie. Bogaty i biedny się przekona, jakim wielkim skarbem jesteś… Bądź zawsze kochana, piękna jak róża bez wad. Bądź iskierką w mym życiu, blaskiem słoneczka na niebie... Tobie kochana moja życzę szczęścia i radości, mało smutku dużo miłości.Ty zamąciłaś w mej głowie, zawsze myślę o Tobie, gdy czuje coś w brzuszku podrapie się po uszku, spojrzę na twe zdjęcie które na mojej ścianie niedługo widnieć będzie, pomyśle o tym że mi mało, pójdę do Ciebie i zapukam śmiało, wejdę do Ciebie na herbatkę i opowiem Ci zagadkę, zobaczę ten blask w oczach i powiem że to jest to, na co czekałem lat sto! ;*