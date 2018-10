Dzień Nauczyciela 2018 - kiedy jest święto nauczycieli?

Dzień Nauczyciela 2018: nagrody i wyróżnienia dla nauczycieli

Dzień Nauczyciela (Dzień Edukacji Narodowej) jest uroczyście obchodzony w instytucjach związanych z oświatą. Jest okazją do nagradzania wyróżniających się dla niej nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Minister Edukacji Narodowej wręcza nauczycielom złote, srebrne, brązowe Krzyże Zasługi, medale Komisji Edukacji Narodowej oraz nagrody Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Odznaczenia i wyróżnienia dla nauczycieli wręczane są przez kuratorów oświaty, władze samorządowe oraz dyrektorów szkół na uroczystych galach.

Życzenia na Dzień Nauczyciela 2018: wierszyki i rymowanki

Pragniemy, aby nie zabrakło Wam zapału do kształtowania naszych sumień,

abyście uczyli nas pokonywania zła i kierowania się w życiu tylko dobrem.

Potrzebne są nam wzorce i Wy, drodzy Nauczyciele jesteście takimi wzorcami.

***

Choć dzieli wielka nas różnica Pani doświadczonych – naszych młodych lat,

jednak zatarła się granica, która pokoleniom stawia świat.

Widzimy nieraz, że znużenie na Pani czole kładzie cienie,

a jednak zawsze siły Pani ma,

byśmy się dobrze uczyli, by życia smak każdy z nas znał.

***

Życzenia na Dzień Nauczyciela 2018: krótkie wierszyki, rymowanki na Dzień Nauczyciela

W tym jednym z najważniejszych dni w roku szkolnym,

w dniu święta wszystkich nauczycieli,

chcielibyśmy złożyć najserdeczniejsze życzenia:

dużo zdrowia, cierpliwości, wytrwałości,

sukcesów zawodowych oraz zadowolenia z uczniów!

***

Życzenia na Dzień Nauczyciela 2018

Naszej Pani dziś składamy

słoneczne życzenia:

zdrowia, szczęścia i radości

i marzeń spełnienia.

Aby zawsze było słońce

i uśmiech na twarzy,

aby wszystko się spełniło

o czym Pani marzy.

***

Dziękujemy za pokazanie nam, że porażki

mogą nas czegoś pożytecznego nauczyć,

że gdy przeżywamy trudności, możemy odkryć swą siłę,

że miłość i życzliwość często znajdujemy

w najciemniejsze dni.

Dla Nauczyciela sprawa to błaha,

Pamiętać, ile oczu ma mucha,

Wiedzieć jak zadaniu sprostać,

I jak przez labirynt się przedostać.

Jednak my, uczniowie, to małe owieczki,

Które wciąż wierzą w ojców bajeczki,

Które się uczą, owszem, lecz także

Błądzą myślami po świecie, a jakże!

***

Życzenia na Dzień Nauczyciela 2018: "Wszyscy nasi kochani nauczyciele, dla swoich uczniów cierpliwości mają wiele"

Nauczycielu,

Gdy kiedyś zejdą się nasze drogi,

Niech Ci będzie dzień tak błogi,

Jak dziś, przy Twoim święcie,

Byś z uśmiechem mógł powiedzieć nam,

Żeś dobrych uczniów miał

I żeś kochał nas zawzięcie.

***

Kochana Pani Aniu! - zacznę zwyczajnie,

że z Tobą w szkole było bardzo fajnie:

i w deszczu i w słotę, w smutku i w radości,

wspierasz i uczysz życia w radości.

Dzisiaj za wszystko chcę Pani podziękować

i skromny bukiecik kwiatów podarować.

***

Życzenia na Dzień Nauczyciela 2018: wierszyki i rymowanki

Wszyscy nasi kochani nauczyciele

dla swoich uczniów cierpliwości mają wiele

Za naukę, za trud jaki jest wkładany

przeogromny bukiet życzeń dziś składamy.

Życzenia szczere, prawdziwe

z uczniowskich serc płynące.

Jak świeże kwiaty pachnące,

kwitnące na naszej polskiej łące.