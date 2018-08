Fundacja GOPR już po raz drugi zorganizowała na krynickim deptaku dwudniowe wydarzenie zatytułowane „Dzień Ratownika Górskiego". Były rozmowy z goprowcami, pokazy ratownicze oraz psów ratowniczych, nauka pierwszej pomocy i wiele innych. W niedzielę dalszy ciąg atrakcji.

Wszyscy, którzy dzisiaj mieli okazję znaleźć się na krynickim deptaku mogli dowiedzieć się wszystkiego na temat trudnej pracy ratowników z Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Fundacja GOPR już po raz drugi zorganizowała wydarzenie „Dzień Ratownika Górskiego”. Impreza ma na celu przybliżenie pracy ratowników GOPR, jak również promocję zasad bezpiecznego przebywania i poruszania się w terenie górskim.- Pokazujemy czym tak naprawdę jest ratownictwo górskie. Nie każdy wie, że my również pracujemy i ratujemy na wodach górskich, które są wartkie i niezwykle niebezpieczne - mówi Marcin Kądziołka, prezes Fundacji GOPR. - Nie każdy widział też pokazy ratownictwa z wykorzystaniem lin, czy pokazy wyszkolenia psów ratowniczych. Tutaj, na krynickim deptaku można to wszystko zobaczyć.W ramach Akademii GOPR dzieci, młodzież ale też dorośli mogli nauczyć się m.in. prawidłowego planowania oraz umiejętności przygotowania się do górskich wycieczek, umiejętności nawigacji w terenie górskim oraz zasad udzielania pierwszej pomocy w górach i nie tylko. Uczestnicy wydarzenia mogli też obejrzeć specjalną wystawę zdjęć ukazującą pracę ratowników GOPR. Do dyspozycji dzieci w ramach „górskiego placu zabaw” przygotowana została ścianka wspinaczkowa oraz wiele atrakcji, w tym zabawy z liną, konkurencje sprawnościowe, pokonywanie jaskiń, przeprawy przez rzekę oraz inne ciekawe aktywności.Na deptaku zjawiło się również wielu wystawców, w tym prezentujących sprzęt do górskich wędrówek oraz cały ekwipunek.- Ratownicy mogą wskazać, który sprzęt jest w pełni bezpieczny oraz dedykowany do konkretnego rodzaju aktywności w górach. A ich przecież jest wiele. Stąd prezentowany jest sprzęt amatorski, jak i również bardziej zaawansowany - dodaje Kądziołka. - Większość stanowisk, to stanowiska edukacyjne, gdzie ratownicy GOPR służą swoją pomocą. Można więc śmiało się dopytać, jeśli potrzebujemy jakiejś pomocy. Każdy z nas chętnie dzieli się swoim doświadczeniem.W niedzielę znów będzie można spotkać się z ratownikami GOPR. O godz. 10 w Pijalni Głównej rozpocznie się II Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Górskiej. Pół godziny później na scenie na krynickim deptaku ratownicy podzielą się swoją wiedzą i wskazówkami na temat orientacji w terenie. Później, aż do 14.30 w planie m.in. pokaz akcji ratunkowej z wykorzystaniem quada, pokaz sprawności psów ratowniczych, warsztaty z obsługi defibrylatora oraz wiele innych atrakcji.

