Ogromny szok przeżyli wierni, którzy w niedzielę, 21 styczna uczestniczyli w porannej mszy świętej w kościele pw. Bożego Narodzenia w Rudzie Śląskiej. Kilka minut po rozpoczęciu nabożeństwa, do świątyni wtargnął dorosły dzik. Zwierzę wybiło szybę w drzwiach wejściowych i zaczęło biegać po całym kościele. Wybuchła panika.- Na miejsce zostali wezwani dzielnicowi, którzy ustalili, że do kościoła wtargnął dorosły dzik, który wybił szybę, zniszczył dwa wazony i figurę Jezusa - mówi asp. Arkadiusz Ciozak, rzecznik rudzkiej policji. - Na szczęście szybko udało się przepłoszyć dzika i nikomu nic się nie stało - dodaje Ciozak.Co dorosły dzik robił w kościele? Prawdopodobnie opuścił pobliskie lasy w poszukiwaniu pożywienia. Ostatnio coraz częściej dochodzi do sytuacji kiedy te zwierzęta wchodzą na tereny zabudowane. Miasto jakiś czas temu zadeklarowało, że zajmie się sprawą niesfornych zwierząt. Po konsultacjach z kołami łowieckimi podpisywane są kolejne decyzje i odstrzale redukcyjnym dzików.

