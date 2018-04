Egzamin gimnazjalny 2018. Do egzaminu coraz bliżej. Jakich pytań można się spodziewać? Czy w Internecie są jakieś przecieki? Warto przypomnieć sobie, z jakimi zadaniami i pytaniami musieli zmierzyć się uczniowie w zeszłym roku. Przypomnijmy, że na naszym serwisie, po egzaminie gimnazjalnym znajdziecie arkusze wraz z odpowiedziami.

Egzamin gimnazjalny 2018. Trzy dni egzaminów

Egzamin gimnazjalny 2018: Harmonogram, Terminy

Egzamin gimnazjalny 2018: sprawdź, jakie zadania i pytania pojawiły się w ubiegłym roku

Egzamin gimnazjalny 2018. Termin ogłaszania wyników egzaminu gimnazjalnego 2018

Egzamin gimnazjalny 2018 składa się z trzech części:‎

humanistycznej z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z zakresu języka ‎polskiego,

matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych i z zakresu ‎matematyki,

z języka obcego nowożytnego

Egzamin Gimnazjalny 2018 [HARMONOGRAM]

z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 9:00

z zakresu języka polskiego - godz. 11:00

z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 9:00

z zakresu matematyki godz. 11:00

na poziomie podstawowym - godz. 9:00

na poziomie rozszerzonym - godz. 11:00

Termin ogłaszania wyników egzaminu gimnazjalnego 2018

W pierwszym dniu gimnazjaliści zmierzą się z zadaniami z WOS-u oraz języka polskiego. W drugim dniu (19 kwietnia) uczniowie będą musieli rozwiązać zadania z części matematyczno-przyrodniczej. Ostatniego dnia (20 kwietnia) otrzymają zadania z języków obcych.Sprawdźcie harmonogram egzaminów gimnazjalnych 2018. Czy w Internecie są już jakieś przecieki? W internecie jak zwykle młodzi ludzie szukają informacji o przeciekach. Nauczyciele co roku podkreślają, że nie ma co liczyć na szczęśliwy traf bądź przeciek. Nie reagujcie wiec na strony, w których jest napisane, że "wyciekły arkusze", "znamy zadania" - jest to zwykłe oszustwo. Gdyby jakimś cudem do przecieku doszło, trzeba by powtarzać egzamin.Warto zatem sobie przypomnieć, jakie zadania i pytania pojawiły się w ubiegłym roku na egzaminie gimnazjalnym.15 czerwca 2018 r.Harmonogram egzaminu gimnazjalnego 2018 został opublikowany na stronach CKE i regionalnych OKE. 18 kwietnia 2018 r. (środa)19 kwietnia 2018 r. (czwartek)20 kwietnia 2018 r. (piątek)15 czerwca 2018 r.