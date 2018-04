Egzamin gimnazjalny 2018 rozpoczyna się w środę, 18 kwietnia 2018 roku i potrwa trzy dni. Każda część egzaminu jest przeprowadzana innego dnia. Jakie zadania i pytania pojawią się na egzaminie gimnazjalnym 2018?

Egzamin gimnazjalny 2018 składa się z trzech części:‎

humanistycznej z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z zakresu języka ‎polskiego,

matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych i z zakresu ‎matematyki,

z języka obcego nowożytnego

Egzamin Gimnazjalny 2018 [HARMONOGRAM]

z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 9:00

z zakresu języka polskiego - godz. 11:00

z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 9:00

z zakresu matematyki godz. 11:00

na poziomie podstawowym - godz. 9:00

na poziomie rozszerzonym - godz. 11:00

Termin ogłaszania wyników egzaminu gimnazjalnego 2018

W pierwszym dniu gimnazjaliści podejdą do egzaminu z części humanistycznej. O godz. 9 rozpocznie się 60-minutowy test z historii i wiedzy o społeczeństwie, zaś o godz. 11 - półtoragodzinny sprawdzian z języka polskiego. Jakie pytania pojawią się na egzaminie? Warto przypomnieć sobie, z jakimi zadaniami musieli się zmagać uczniowie w ubiegłym roku.Gimnazjaliści zmagali się m.in. z pytaniem: kto w województwie sprawuje władzę ustawodawczą: sejmik, zarząd województwa , marszałek, czy wojewoda? W teście na egzaminie gimnazjalnym znalazły się zdjęcia budowli: Łuku Triumfalnego, akweduktu, Koloseum - uczniowie mieli wskazać na czyją cześć zostały wzniesione.Pojawiło się także pytanie o kinematografię i braci Lumier, a także o szarą strefę - na podstawie kilku opisanych sytuacji (np. opiekunka do dziecka bez umowy o pracę) mieli wskazać czym ona jest.Oprócz matematyki głowili się także nad pytaniami z biologii, fizyki, chemii i geografii. Część matematyczno-przyrodnicza egzaminu gimnazjalnego również była podzielona na dwie tury. Na części przyrodniczej pojawiły się m.in. pytania o fotosyntezę, różyczkę wirusową, populację jeży, kwas siarkowy, czy hydrolizę.W ubiegłym roku na egzaminie gimnazjalnym z języka angielskiego uczniowie musieli się wykazać zdolnością czytania ze zrozumieniem.Były listy, wiadomości sms, maile: o tym, że jeden chłopiec znalazł swoje zwierzątko domowe na ulicy, drugi namówił rodziców, trzeci dostał je od cioci. Odpowiadali też na pytania na podstawie nagrania. Mieli określić co zamierza zjeść osoba mówiąca: czekoladę, owoce czy ciastka? Gdzie dziewczynka była wczoraj: u lekarza, na siłowni czy na lodowisku? Gdzie znajduje się rozmówca: w aucie, samolocie czy autobusie?Egzamin ma formę pisemną. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia ‎gimnazjum, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki zdający powinien uzyskać, toteż ‎egzaminu nie można nie zdać.‎[cyt color=#000000]Będzie to przedostatni egzamin gimnazjalny . Ostatni odbędzie się w kwietniu 2019 roku. To efekt reformy edukacji, która zlikwidowała gimnazja. [/cyt]Harmonogram egzaminu gimnazjalnego 2018 został opublikowany na stronach CKE i regionalnych OKE.18 kwietnia 2018 r. (środa)19 kwietnia 2018 r. (czwartek)20 kwietnia 2018 r. (piątek)15 czerwca 2018 r.