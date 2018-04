Egzamin Gimnazjalny 2018 zaczyna się już dziś! Na początek część humanistyczna, która będzie się składać z testu z historii i wos-u, a także z testu języka polskiego. Pytania i odpowiedzi zadań egzaminu gimnazjalnego 2018 zamieścimy na naszym serwisie.

Egzamin gimnazjalny 2018 HARMONOGRAM

Historia, WOS - trwa 60 minut, rozpoczyna się o godzinie 9.00

dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut J. Polski - trwa 90 minut, rozpoczyna się o godzinie 11.00

Przyroda: biologia, chemia, fizyka i geografia - trwa 60 minut, rozpoczyna się o godzinie 9.00

dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut Matematyka - trwa 90 minut, rozpoczyna się o godzinie 11.00

na poziomie podstawowym trwa 60 minut , rozpoczyna się o godzinie 9.00

dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut na poziomie rozszerzonym trwa 60 minut, rozpoczyna się o godzinie 11.00

Wybór poziomu egzaminu

z języka obcego nowożytnego

język nauczany na bazie podstawy programowej III.1 (poziom na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego)

obowiązkowo egzamin na poziomie podstawowym i obowiązkowo egzamin na poziomie rozszerzonym

Termin ogłaszania wyników egzaminu gimnazjalnego 2018

Uczniowie gimnazjum rozpoczną dziś pierwszy dzień egzaminu kończącego 3-letnie gimnazjum. O godzinie 9 rozpocznie się część humanistyczna, składająca się z testu z historii i wos-u. O godzinie 11 uczniowie przystąpią do egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego.Jak poinformowała nas Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, w województwie małopolskim zgłoszono do egzaminu gimnazjalnego 32 tys. 352 uczniów, w Krakowie - 5 tys. 910 uczniów.Arkusze CKE z tegorocznego egzaminu gimnazjalnego z historii i wiedzy o społeczeństwie pojawią się na naszej stronie internetowej ok. godz. 12.Egzamin ma formę pisemną. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia ‎gimnazjum, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki zdający powinien uzyskać, toteż ‎egzaminu nie można nie zdać.‎Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku części drugiej z zakresu matematyki również linijkę. ‎Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎Wyniki egzaminu gimnazjalnego zostaną ogłoszone 15 czerwca 2018 r.