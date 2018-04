Egzamin gimnazjalny 2018 rozpocznie się już w najbliższą środę. Najpierw, o godz. 9, gimnazjaliści będą rozwiązywali arkusz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie. Następnie, o godz. 11, będą rozwiązywali zadania z zakresu języka polskiego. Jakie pojawią się pytania i tematy? U nas po egzaminie gimnazjalnym znajdziecie arkusze i odpowiedzi z egzaminu gimnazjalnego 2018 z CKE - historia, wiedza o społeczeństwie, przedmioty przyrodnicze, matematyka, język angielski.

Egzamin gimnazjalny 2018: w środę część humanistyczna: polski, wos, historia

Egzamin gimnazjalny 2018: "przecieki" w internecie

Egzamin gimnazjalny 2018: sprawdź, jakie pytania i tematy pojawiły się w ubiegłym roku

Egzamin gimnazjalny 2018: Wyniki

Egzamin Gimnazjalny 2018: Polski, WOS, Matematyka Przyroda, Język Angielski [HARMONOGRAM]

z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 9:00

z zakresu języka polskiego - godz. 11:00

z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 9:00

z zakresu matematyki godz. 11:00

na poziomie podstawowym - godz. 9:00

na poziomie rozszerzonym - godz. 11:00

Termin ogłaszania wyników egzaminu gimnazjalnego 2018

Uczniowie gimnazjum rozpoczną w środę, 18 kwietnia pierwszy dzień egzaminu kończącego 3-letnie gimnazjum. O godzinie 9 rozpocznie się część humanistyczna, składająca się z testu z historii i wos-u oraz z języka polskiego. Następnie uczniowie zmierzą się z częścią matematyczno-przyrodniczą i wybranym językiem obcym. Łącznie przystąpią do 5 lub 6 testów, w zależności od tego, czy będą podchodzić do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego na poziomie rozszerzonym.Sprawdźcie harmonogram egzaminów gimnazjalnych 2018. Czy w Internecie są już jakieś przecieki? W internecie jak zwykle młodzi ludzie szukają informacji o przeciekach. Nauczyciele co roku podkreślają, że nie ma co liczyć na szczęśliwy traf bądź przeciek. Nie reagujcie wiec na strony, w których jest napisane, że "wyciekły arkusze", "znamy zadania" - jest to zwykłe oszustwo. Gdyby jakimś cudem do przecieku doszło, trzeba by powtarzać egzamin.Przypomnijmy, że w 2017 roku podczas 90-minutowego egzaminu z j. polskiego gimnazjaliści musieli zmierzyć się z czterema tekstami oraz rozprawką - "Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że marzenia mają sprawczą moc?".Na wyniki egzaminu gimnazjalnego 2018 trzeba będzie poczekać 2 miesiące. 15 czerwca CKE ogłosi wyniki egzaminu i przekaże je szkołom, a 22 czerwca uczniowie będą mogli odbierać zaświadczenia i uzyskiwać informacje. Po napisaniu egzaminu gimnazjalnego 2018 należy więc uzbroić się w cierpliwość. Dobre wieści są takie, że egzaminu gimnazjalnego nie da się nie zdać! Nie ma ustalonego progu punktowego, poniżej którego egzamin jest uważany za niezdany. Warto jednak postarać się o jak najwyższy wynik, co ułatwi rekrutację do kolejnej szkoły.[cyt color=#000000]Gimnazjaliści musieli odpowiedzieć na pytania do fragmentów tekstu Jana Tomkowskiego "Bestsellery i arcydzieła", A. C. Doyle'a "Pies Baskerville’ów", Ewy Kołodziejek "Festiwal radosnych zakupów – moda kulturowa na tle współczesnych zmian kulturowych" i fraszki "O miłości" Jana Kochanowskiego. [/cyt]Harmonogram egzaminu gimnazjalnego 2018 został opublikowany na stronach CKE i regionalnych OKE.18 kwietnia 2018 r. (środa)19 kwietnia 2018 r. (czwartek)20 kwietnia 2018 r. (piątek)15 czerwca 2018 r.