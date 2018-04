Egzamin gimnazjalny 2018. Historia z wiedzą o społeczeństwie oraz język polski - to z tymi przedmiotami zmierzą się w środę egzaminowani gimnazjaliści. Na naszej stronie znajdziecie arkusze, pytania oraz odpowiedzi z egzaminu gimnazjalnego.

Termin ogłaszania wyników egzaminu gimnazjalnego 2018

Pierwsza cześć egzaminu rozpocznie się w środę od historii i wiedzy o społeczeństwie, później nastąpi krótka przerwa po której gimnazjaliści przystąpią do egzaminu z języka polskiego. Obie części pierwszego dnia egzaminu gimnazjalnego potrwają po 90 minut.Przypomnijmy, że każda część egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzana innego dnia. W tym roku język polski , historię i wos uczniowie będą pisali 18.04. 2018 r.. Do matematyki i przedmiotów przyrodniczych zasiądą dzień później - 19.04.2018 r. Do egzaminu gimnazjalnego z języków obcych uczniowie przystąpią 20.04.2018 r."Wykradziono arkusze CKE z serwera", "Wiemy, jakie będą zadania", "znamy zadania", "mamy prawdziwe przecieki" - jeśli na takie informacje natkniecie się w sieci - nie reagujcie, bo najpewniej to oszustwo. Gdyby jakimś cudem do przecieku doszło, trzeba by powtarzać egzamin. Nauczyciele co roku podkreślają, że nie ma co liczyć na szczęśliwy traf bądź przeciek. Warto powtórzyć cały materiał i spokojnie spróbować rozwiązać wszystkie zadania na egzaminie gimnazjalnym 2018. Warto pamiętać, że dostęp do arkuszy przed egzaminem ma ograniczona liczba osób i właściwie nie ma możliwości by doszło do przecieku.Na Twitterze gimnazjaliści już od dawna wymieniają się pomysłami, co może pojawić się na egzaminie gimnazjalisty. "Powtórzcie: Dziady, Zemstę, Bajki Krasickiego, Treny Kochanowskiego. Któreś z dzieł historycznych Sienkiewicza" - radzą Internauci.Uczniowie również piszą, czego nie chcieliby na egzaminie gimnazjalnym: "Ja się tylko modle, żeby nam na gimnazjalnych testach nie dali jakiejś rozprawki z odwołaniem do literatury", "Jak będzie charakterystyka porównawcza to złożę się do grobu", "módlcie się, żeby nie było charakterystyki, bo jak trafisz na jakąś postać o której nic sobie nie przypomnisz, to..."A na jakie tematy stawiają sami uczniowie? Co roku przed egzaminem gimnazjalnym pojawia się giełda tematów, czyli spekulacji, co tym razem może się trafić uczniom. Wśród nich są m.in. pytania z "Kamieni na szaniec" Aleksandra Kamińskiego czy "Stary człowiek i morze" Ernesta Hemingwaya. Liczą również na tematy związane z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.Gdzie znajdziecie arkusze z odpowiedziami z egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego? Arkusze z zadaniami oraz odpowiedzi z egzaminu gimnazjalnego 2018 z j. polskiego znajdziecie w środę po zakończeniu egzaminu na naszej stronie internetowej.Harmonogram egzaminu gimnazjalnego 2018 został opublikowany na stronach CKE i regionalnych OKE. 18 kwietnia 2018 r. (środa)19 kwietnia 2018 r. (czwartek)20 kwietnia 2018 r. (piątek)15 czerwca 2018 r.