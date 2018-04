Egzamin Gimnazjalny 2018 Matematyka. W czwartek gimnazjaliści zmierzyli się z drugą częścią egzaminów gimnazjalnych. Najpierw, o godz. 9 przystąpili do zadań z części przyrodniczej. O godz. 11 rozpoczęli rozwiązywanie zadań z matematyki. Jakie były zadania? EGZAMIN GIMNAZJALNY 2018 MATEMATYKA, 19.04.2018: ZADANIA, ROZWIĄZANIA, ODPOWIEDZI, ARKUSZE - Egzamin z matematyki według mnie nie był trudny. Jak ktoś się uczył trzy lata, to musiało mu bardzo dobrze pójść - podsumowywał zadowolony ze swojego testu Wiktor Prosowicz z krakowskiego Gimnazjum nr 2.

Na każdy egzamin można wnieść jedynie długopis lub pióro z czarnym tuszem/atramentem.

Dodatkowo, na egzamin gimnazjalny z matematyki trzeba mieć linijkę.

Nie można mieć kalkulatora ani innych przyborów i pomocy.

Uczniowie będą mieli też 5 minut na sprawdzenie poprawności naniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi. Czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.

W widocznym dla wszystkich miejscu musi znajdować się zegar oraz tablica, na której zostanie zapisana godzina rozpoczęcia i zakończenia egzaminu.

Przed wejściem do sali musi znajdować się lista osób zdających w niej egzamin.

Egzamin gimnazjalny 2018 HARMONOGRAM

Historia, WOS - trwa 60 minut, rozpoczyna się o godzinie 9.00

dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut

dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut J. Polski - trwa 90 minut, rozpoczyna się o godzinie 11.00

dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut

Przyroda: biologia, chemia, fizyka i geografia - trwa 60 minut, rozpoczyna się o godzinie 9.00

dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut

dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut Matematyka - trwa 90 minut, rozpoczyna się o godzinie 11.00

dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut

na poziomie podstawowym trwa 60 minut , rozpoczyna się o godzinie 9.00

dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut

dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut na poziomie rozszerzonym trwa 60 minut, rozpoczyna się o godzinie 11.00

dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może zostać przedłużony nie więcej niż o 30 minut



Wybór poziomu egzaminu

z języka obcego nowożytnego

dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może zostać przedłużony nie więcej niż o 30 minut Wybór poziomu egzaminu z języka obcego nowożytnego język nauczany na bazie podstawy programowej III.0 (poziom dla początkujących) - obowiązkowo egzamin na poziomie podstawowym, nieobowiązkowo egzamin na poziomie rozszerzonym

język nauczany na bazie podstawy programowej III.1 (poziom na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego)

obowiązkowo egzamin na poziomie podstawowym i obowiązkowo egzamin na poziomie rozszerzonym

Termin ogłaszania wyników egzaminu gimnazjalnego 2018

Część matematyczno-przyrodnicza [MATEMATYKA, BIOLOGIA, FIZYKA] egzaminu gimnazjalnego rozpoczęła się w czwartek, 19 kwietnia, o godzinie 9. Egzamin gimnazjalny rozpoczął się testem z przedmiotów przyrodniczych. Następnie o godzinie 11 odbył się egzamin z matematyki.W czwartek uczniowie zmierzyli się z zadaniami z matematyki. To zazwyczaj tego egzaminu boją się najbardziej. Na rozwiązanie zadań (w formie zamkniętej lub otwartej) uczniowie mieli 90 minut. Rozwiązania zadań otwartych z matematyki zostaną ocenione z wykorzystaniem elektronicznego systemu oceniania (tzw. e-ocenianie). W związku z tym bardzo ważne jest, aby zdający egzamin gimnazjalny zapisywali rozwiązania zadań wyraźnie czarnym tuszem lub atramentem.- Egzamin z matematyki według mnie nie był trudny. Jak ktoś się uczył trzy lata, to musiało mu bardzo dobrze pójść - podsumowywał zadowolony ze swojego testu Wiktor Prosowicz z krakowskiego Gimnazjum nr 2. Nad żadnym z pytań nie musiał spędzić więcej czasu, a zakończył pisanie 25 minut przed czasem (na ten test gimnazjaliści mieli 90 minut). Jak wymieniał Wiktor, na egzaminie "było trochę potęg, bryły, pierwiastki, układ współrzędnych, zadanie z medianą".Według gimnazjalisty czwartkowy egzamin był trudniejszy niż próbny, pojawiły się pytania z tematów, których nie było na próbnym. Wiktor Prosowicz - który ma zacięcie literackie - zamierza kontynuować naukę w liceum, potem na studiach, a w przyszłości... zaszyć się w Norwegii i pisać, może do gazety...Na teście z matematyki były 23 zadania. Aleksander Chwaściński z klasy o profilu humanistycznym, wielokulturowej Gimnazjum nr 2, wiceprzewodniczący szkoły, z tego egzaminu wyszedł zadowolony. - Może matematyka to nie do końca mój przedmiot, ale mamy naprawdę świetnych nauczycieli, więc czułem się przygotowany, wszystkie tematy były mi znane. Stres był, jak zawsze, ale już nie taki duży, jak w pierwszy dzień egzaminu, już trochę się uspokoiłem - mówił nam krakowski gimnazjalista.Aleksander ocenia, że udało mu się poprawnie rozwiązać wszystkie zadania tzw. zamknięte, natomiast problem miał tylko z jednym (z trzech) zadaniem otwartym i tu prawdopodobnie straci punkt. - To moja wina, bo nie douczyłem się tego tematu. Było zadanie tekstowe, a żeby je poprawnie rozwiązać należało ułożyć konkretny układ równań. Niestety, nie zrobiłem tego, zamotałem się i zestresowałem - wyznawał nastolatek, który planuje dalszą naukę w liceum, a w przyszłości chce zostać weterynarzem.Pośród trzech otwartych pytań znalazło się też to o dziewczynce, która złożyła dwa pudełka w kształcie graniastosłupów prostych. - Mieliśmy rzut ściany bocznej każdego z tych dwóch różnych graniastosłupów i musieliśmy wyliczyć różnicę objętości tych graniastosłupów. Prosta geometria - relacjonowali nam krakowscy gimnazjaliści.A jeśli chodzi o potęgi? - Na przykład trzeba było wybrać, czy to prawda, czy fałsz, że 8 do potęgi piątej dzielone przez 4 do potęgi piątej to 2 do potęgi piątej - mówił nam Wiktor Gut z klasy brydżowej w Gimnazjum nr 2. - Generalnie matematyka według mnie była bardzo łatwa, zresztą z matematyki zawsze dobrze mi szło. Ten test dało się skończyć w pół godziny, ja wyszedłem po godzinie, bo wszystko jeszcze sprawdziłem trzy razy - to przecież ważny test - dodawał.Zapamiętał np. pytanie, w którym podano trzy liczby: 3, 5 i 9. Trzeba było uzasadnić, że do tych trzech liczb trzeba dodać czwartą, większą niż 5, żeby mediana tych czterech liczb wzrosła. - Zadanie właściwe łatwe, ale trzeba było się dużo napisać, udowodnić to słownie - kwitował Wiktor. W czwartek po południu nastolatek nie zamierza się już uczyć przed jutrzejszym egzaminem z angielskiego. Podobnie jak dzień wcześniej w parku Jordana, zamierza odpocząć razem z kolegami i koleżankami. - Głośniczek, kocyk, pewnie lody i odpoczynek, żeby nie stresować się jutro - wymienia gimnazjalista, który chciałby w przyszłości zostać socjologiem.Przypomnijmy, że na egzamin gimnazjaliści przynoszą ze sobą tylko przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku części drugiej z zakresu matematyki także linijkę. ‎Jak poinformowała nas Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, w województwie małopolskim zgłoszono do egzaminu gimnazjalnego 2018 32 tys. 352 uczniów, w Krakowie - 5 tys. 910 uczniów. Z egzaminu gimnazjalnego 2018 w całej Małopolsce zwolnionych jest 171 osób (uczniowie ci są laureatami olimpiad), w tym w samym Krakowie aż 94.Uczniowie mogą przystępować do egzaminu gimnazjalnego w szkołach przyszpitalnych, sanatoryjnych lub – w szczególnych przypadkach zdrowotnych, za zgodą dyrektora OKE - egzamin może być przeprowadzony w domu ucznia. W sumie w Małopolsce egzamin gimnazjalny poza szkołą zdaje 29 osób.[cyt color=#000000]Egzaminu gimnazjalnego nie da się nie zdać, jednak uzyskany wynik będzie miał wpływ na rekrutację do szkoły średniej lub zawodowej. [/cyt]Wyniki egzaminu gimnazjalnego zostaną ogłoszone 15 czerwca 2018 r.