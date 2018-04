Egzamin Gimnazjalny 2018 Matematyka. Na egzaminie "było trochę potęg, bryły, pierwiastki, układ współrzędnych, zadanie z medianą". Pośród trzech otwartych pytań znalazło się też to o dziewczynce, która złożyła dwa pudełka w kształcie graniastosłupów prostych. - Mieliśmy rzut ściany bocznej każdego z tych dwóch różnych graniastosłupów i musieliśmy wyliczyć różnicę objętości tych graniastosłupów. Prosta geometria - relacjonowali nam krakowscy gimnazjaliści. U nas znajdziecie arkusze wraz z odpowiedziami.

Egzamin Gimnazjalny 2018 Matematyka: było trochę potęg, bryły, pierwiastki, układ współrzędnych (Arkusz, Odpowiedzi)

Egzamin Gimnazjalny 2018 Matematyka. Na teście z matematyki były 23 zadania

Egzamin Gimnazjalny 2018 Matematyka: zadania otwarte

Egzamin Gimnazjalny 2018 Matematyka Odpowiedzi



Egzamin Gimnazjalny 2018 matematyka - Odpowiedzi

Egzamin gimnazjalny 2018: warto wiedzieć

Na każdy egzamin można wnieść jedynie długopis lub pióro z czarnym tuszem/atramentem.

Dodatkowo, na egzamin gimnazjalny z matematyki trzeba mieć linijkę.

Nie można mieć kalkulatora ani innych przyborów i pomocy.

Uczniowie będą mieli też 5 minut na sprawdzenie poprawności naniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi. Czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.

W widocznym dla wszystkich miejscu musi znajdować się zegar oraz tablica, na której zostanie zapisana godzina rozpoczęcia i zakończenia egzaminu.

Przed wejściem do sali musi znajdować się lista osób zdających w niej egzamin.

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2018: MATEMATYKA - ODPOWIEDZI I ARKUSZE CKE OPUBLIKUJEMY W TYM MIEJSCU PO GODZ. 14

Termin ogłaszania wyników egzaminu gimnazjalnego 2018

- Egzamin z matematyki według mnie nie był trudny. Jak ktoś się uczył trzy lata, to musiało mu bardzo dobrze pójść - podsumowywał zadowolony ze swojego testu Wiktor Prosowicz z krakowskiego Gimnazjum nr 2. Nad żadnym z pytań nie musiał spędzić więcej czasu, a zakończył pisanie 25 minut przed czasem (na ten test gimnazjaliści mieli 90 minut). Jak wymieniał Wiktor, na egzaminie "było trochę potęg, bryły, pierwiastki, układ współrzędnych, zadanie z medianą".Według gimnazjalisty czwartkowy egzamin był trudniejszy niż próbny, pojawiły się pytania z tematów, których nie było na próbnym. Wiktor Prosowicz - który ma zacięcie literackie - zamierza kontynuować naukę w liceum, potem na studiach, a w przyszłości... zaszyć się w Norwegii i pisać, może do gazety...[g]13109542[/g]Na teście z matematyki były 23 zadania. Aleksander Chwaściński z klasy o profilu humanistycznym, wielokulturowej Gimnazjum nr 2, wiceprzewodniczący szkoły, z tego egzaminu wyszedł zadowolony. - Może matematyka to nie do końca mój przedmiot, ale mamy naprawdę świetnych nauczycieli, więc czułem się przygotowany, wszystkie tematy były mi znane. Stres był, jak zawsze, ale już nie taki duży, jak w pierwszy dzień egzaminu, już trochę się uspokoiłem - mówił nam krakowski gimnazjalista.Aleksander ocenia, że udało mu się poprawnie rozwiązać wszystkie zadania tzw. zamknięte, natomiast problem miał tylko z jednym (z trzech) zadaniem otwartym i tu prawdopodobnie straci punkt.[cyt color=#000000]- To moja wina, bo nie douczyłem się tego tematu. Było zadanie tekstowe, a żeby je poprawnie rozwiązać należało ułożyć konkretny układ równań. Niestety, nie zrobiłem tego, zamotałem się i zestresowałem - wyznawał nastolatek, który planuje dalszą naukę w liceum, a w przyszłości chce zostać weterynarzem.[/cyt]Pośród trzech otwartych pytań znalazło się też to o dziewczynce, która złożyła dwa pudełka w kształcie graniastosłupów prostych. - Mieliśmy rzut ściany bocznej każdego z tych dwóch różnych graniastosłupów i musieliśmy wyliczyć różnicę objętości tych graniastosłupów. Prosta geometria - relacjonowali nam krakowscy gimnazjaliści.A jeśli chodzi o potęgi? - Na przykład trzeba było wybrać, czy to prawda, czy fałsz, że 8 do potęgi piątej dzielone przez 4 do potęgi piątej to 2 do potęgi piątej - mówił nam Wiktor Gut z klasy brydżowej w Gimnazjum nr 2. - Generalnie matematyka według mnie była bardzo łatwa, zresztą z matematyki zawsze dobrze mi szło. Ten test dało się skończyć w pół godziny, ja wyszedłem po godzinie, bo wszystko jeszcze sprawdziłem trzy razy - to przecież ważny test - dodawał.Zapamiętał np. pytanie, w którym podano trzy liczby: 3, 5 i 9. Trzeba było uzasadnić, że do tych trzech liczb trzeba dodać czwartą, większą niż 5, żeby mediana tych czterech liczb wzrosła. - Zadanie właściwe łatwe, ale trzeba było się dużo napisać, udowodnić to słownie - kwitował Wiktor. W czwartek po południu nastolatek nie zamierza się już uczyć przed jutrzejszym egzaminem z angielskiego. Podobnie jak dzień wcześniej w parku Jordana, zamierza odpocząć razem z kolegami i koleżankami. - Głośniczek, kocyk, pewnie lody i odpoczynek, żeby nie stresować się jutro - wymienia gimnazjalista, który chciałby w przyszłości zostać socjologiem.- W tym roku zadania z matematyki były bardzo poste. Ale na jednym się rozłożyłem, czegoś nie uzgodniłem - powiedział nam natomiast Wojciech Wojtasik, uczeń klasy humanistycznej Gimnazjum nr 2 ze Studenckiej. W zadaniu, z którym mu nie poszło, opisany był właściciel sklepu sportowego, który kupił w hurtowni kaski i deskorolki. Deskorolki w tej historii były w hurcie o 60 zł droższe od kasków. Właściciel sklepu ustalił cenę sprzedaży tego sprzętu następująco: cenę deskorolki o 20 procent wyższą niż cena hurtowa, a kasku - o 40 proc. wyższą niż cena hurtowa. W efekcie deskorolka i kask łącznie kosztowały w sklepie 397 zł. Należało obliczyć łączny koszt zakupu po cenach hurtowych jednej deskorolki i jednego kasku.Wojciech Wojtasik ocenia, że egzaminy próbne były trudniejsze niż te właściwe. Dodaje jednocześnie: - Ludzie narzekali na wczorajszą historię. A ja jestem zadowolony. Gdy chwilę po egzaminie ukazały się testy i odpowiedzi w internecie, porównałem je ze swoimi odpowiedziami i wydaje mi się, że z historii będę miał 80, a może nawet powyżej 80 procent - mówił nam nastolatek.W piątek gimnazjaliści zdają angielski. - Szczerze powiedziawszy jutro to jest już właściwie odpoczynek. Chill out - podsumowywali w czwartek krakowscy gimnazjaliści.Publikujemy same odpowiedzi - treść znajdziecie arkuszachODPOWIEDŹ: BODPOWIEDŹ: A1. FAŁSZ2. PRAWDAODPOWIEDŹ: BODPOWIEDŹ: D1. FAŁSZ2. PRAWDAODPOWIEDŹ: AODPOWIEDŹ: EODPOWIEDŹ: A1. PRAWDA2. FAŁSZ1. PRAWDA2. PRAWDAODPOWIEDŹ: T,CWyniki egzaminu gimnazjalnego zostaną ogłoszone 15 czerwca 2018 r.