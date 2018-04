Egzamin Gimnazjalny 2018 Matematyka. O godz. 11 gimnazjaliści przystąpią do rozwiązywania testu z matematyki. Będą mieli na to 90 minut. U nas po południu znajdziecie ODPOWIEDZI i ARKUSZE CKE.

Na każdy egzamin można wnieść jedynie długopis lub pióro z czarnym tuszem/atramentem.

Dodatkowo, na egzamin gimnazjalny z matematyki trzeba mieć linijkę.

Nie można mieć kalkulatora ani innych przyborów i pomocy.

Uczniowie będą mieli też 5 minut na sprawdzenie poprawności naniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi. Czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.

W widocznym dla wszystkich miejscu musi znajdować się zegar oraz tablica, na której zostanie zapisana godzina rozpoczęcia i zakończenia egzaminu.

Przed wejściem do sali musi znajdować się lista osób zdających w niej egzamin.

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2018: MATEMATYKA - ODPOWIEDZI I ARKUSZE CKE OPUBLIKUJEMY W TYM MIEJSCU PO GODZ. 14

Egzamin gimnazjalny 2018 HARMONOGRAM

Historia, WOS - trwa 60 minut, rozpoczyna się o godzinie 9.00

dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut

dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut J. Polski - trwa 90 minut, rozpoczyna się o godzinie 11.00

dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut

Przyroda: biologia, chemia, fizyka i geografia - trwa 60 minut, rozpoczyna się o godzinie 9.00

dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut

dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut Matematyka - trwa 90 minut, rozpoczyna się o godzinie 11.00

dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut

na poziomie podstawowym trwa 60 minut , rozpoczyna się o godzinie 9.00

dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut

dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut na poziomie rozszerzonym trwa 60 minut, rozpoczyna się o godzinie 11.00

dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może zostać przedłużony nie więcej niż o 30 minut



Wybór poziomu egzaminu

z języka obcego nowożytnego

dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może zostać przedłużony nie więcej niż o 30 minut Wybór poziomu egzaminu z języka obcego nowożytnego język nauczany na bazie podstawy programowej III.0 (poziom dla początkujących) - obowiązkowo egzamin na poziomie podstawowym, nieobowiązkowo egzamin na poziomie rozszerzonym

język nauczany na bazie podstawy programowej III.1 (poziom na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego)

obowiązkowo egzamin na poziomie podstawowym i obowiązkowo egzamin na poziomie rozszerzonym

W czwartek uczniowie zmierzą się z zadaniami z matematyki. To zazwyczaj tego egzaminu boją się najbardziej. Na rozwiązanie zadań (w formie zamkniętej lub otwartej) uczniowie będą mieli 90 minut. Rozwiązania zadań otwartych z matematyki zostaną ocenione z wykorzystaniem elektronicznego systemu oceniania (tzw. e-ocenianie). W związku z tym bardzo ważne jest, aby zdający egzamin gimnazjalny zapisywali rozwiązania zadań wyraźnie czarnym tuszem lub atramentem.Przypomnijmy, że na egzamin gimnazjaliści przynoszą ze sobą tylko przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku części drugiej z zakresu matematyki także linijkę. ‎Egzaminu gimnazjalnego nie da się nie zdać, jednak uzyskany wynik będzie miał wpływ na rekrutację do szkoły średniej lub zawodowej.- Egzamin z matematyki według mnie nie był trudny. Jak ktoś się uczył trzy lata, to musiało mu bardzo dobrze pójść - podsumowywał zadowolony ze swojego testu Wiktor Prosowicz z krakowskiego Gimnazjum nr 2. Nad żadnym z pytań nie musiał spędzić więcej czasu, a zakończył pisanie 25 minut przed czasem (na ten test gimnazjaliści mieli 90 minut). Jak wymieniał Wiktor, na egzaminie "było trochę potęg, bryły, pierwiastki, układ współrzędnych, zadanie z medianą".Według gimnazjalisty czwartkowy egzamin był trudniejszy niż próbny, pojawiły się pytania z tematów, których nie było na próbnym. Wiktor Prosowicz - który ma zacięcie literackie - zamierza kontynuować naukę w liceum, potem na studiach, a w przyszłości... zaszyć się w Norwegii i pisać, może do gazety...Wyniki egzaminu gimnazjalnego zostaną ogłoszone 15 czerwca 2018 r.