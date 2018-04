Egzamin gimnazjalny 2018. W środę odbył się egzamin gimnazjalny z części humanistycznej. Egzamin podzielony był na dwie części: test z historii i wos-u oraz test z języka polskiego. Charakterystyka bohatera, który słuchał się swoich wartości i dokonał przez nie życiowego wyboru - taki temat wypracowania mieli uczniowie na egzaminie gimnazjalnym z języka polskiego. Na naszej stronie znajdziecie arkusze i odpowiedzi egzaminu gimnazjalnego z części humanistycznej.

Egzamin gimnazjalny 2018 HARMONOGRAM

Historia, WOS - trwa 60 minut, rozpoczyna się o godzinie 9.00

dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut

dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut J. Polski - trwa 90 minut, rozpoczyna się o godzinie 11.00

dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut

Przyroda: biologia, chemia, fizyka i geografia - trwa 60 minut, rozpoczyna się o godzinie 9.00

dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut

dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut Matematyka - trwa 90 minut, rozpoczyna się o godzinie 11.00

dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut

na poziomie podstawowym trwa 60 minut , rozpoczyna się o godzinie 9.00

dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut

dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut na poziomie rozszerzonym trwa 60 minut, rozpoczyna się o godzinie 11.00

dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może zostać przedłużony nie więcej niż o 30 minut



Wybór poziomu egzaminu

z języka obcego nowożytnego

dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może zostać przedłużony nie więcej niż o 30 minut Wybór poziomu egzaminu z języka obcego nowożytnego język nauczany na bazie podstawy programowej III.0 (poziom dla początkujących) - obowiązkowo egzamin na poziomie podstawowym, nieobowiązkowo egzamin na poziomie rozszerzonym

język nauczany na bazie podstawy programowej III.1 (poziom na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego)

obowiązkowo egzamin na poziomie podstawowym i obowiązkowo egzamin na poziomie rozszerzonym

Termin ogłaszania wyników egzaminu gimnazjalnego 2018

Kolejnego krakowskiego gimnazjalistę, Jakuba Kowala, zapytaliśmy o egzamin z polskiego. - Test był głównie z tworzonych w języku polskim i używanych nowych słów - neologizmów, skróconych form wyrazów. Mieliśmy napisać, czy są dobre, czy nie dla dzisiejszego języka. Ja uznałem, że tworzenie neologizmów to dobry kierunek, bo w dzisiejszym świecie wszystko przyspiesza i dzięki wymyślaniu nowych słów dostosowujemy się do tego tempa - mówił nam Kuba. Przykładem takiego neologizmu to np. "rowerować" zamiast "iść na rower".Gabriela Mikuli z klasy biologiczno-chemicznej Gimnazjum nr 4 opowiedziała nam z kolei o zadaniu, w ramach którego należało napisać charakterystykę postaci literackiej, która, kierowała się w swoim postępowaniu najważniejszą dla siebie wartością, a przez to dokonała najważniejszego wyboru w swoim życiu. Gabriela wybrała Rudego z "Kamieni na szaniec".[cyt color=#000000]- Wskazałam, że był patriotą i dlatego bronił Polski, bronił swoich kolegów, a w związku z czym był torturowany, gdy został aresztowany, a w konsekwencji tego zmarł - opowiedziała nam gimnazjalistka. Tak jak w każdej charakterystyce trzeba było na końcu zawrzeć swoją opinię na temat tej postaci. - Ja stwierdziłam, że to zdecydowanie jest bohater i poznanie go sprawiłoby mi niesamowita przyjemność i byłby to zaszczyt - mówiła 15-l[/cyt]atka.Jak się okazuje, charakterystyka trochę zaskoczyła piszących egzamin - większość z nich liczyła na rozprawkę.Gimnazjaliści musieli też odpowiedzieć na pytania dotyczące przytoczonego wiersza - co jest jego głównym tematem utworu, na jakim stanowisku stoi autor itp.Jeśli chodzi o neologizmy, Gabrysia - która w przyszłości chce zostać psychologiem - uznała, że dzięki ich tworzeniu możemy rozwijać swój talent, zdolności słowotwórcze. Innego zdania była ..., która napiętnowała mówienie skrótami. Uznała, że w sytuacjach oficjalnych to zemści się na osobach używających takich wyrazów. - Za niedługo będziemy mówić samymi skrótami i młodzi ludzie na przykład na takich egzaminach nie będą mieli odpowiedniego zasobu słownictwa, aby napisać pracę pisemną - stwierdziła Julia Magdziarz z tej samej szkoły.Jeszcze inne pytanie na egzaminie dotyczyło przytoczonego fragmentu jednej z książek Małgorzaty Musierowicz. Po jego przeczytaniu należało odpowiedzieć, czy opisany ta, bohater interesował się filozofią. Wynikało to z tekstu. - Bohaterka czytała książkę, w której jej mama zaznaczyła pewien fragment, a on się nim zaciekawił. na tej podstawie powiedział coś, co zdradzało, że interesuje się filozofią - relacjonowała Gabriela Mikuli.Według Barbary Skargi człowiek godny to taki, który wyznaje poglądy oportunistów.Według Barbary Skargi pojęcia „godność” i „prawość” wiążą się ze sobą.Barbara Skarga w 2. akapicie odwołuje się do osobistych doświadczeń, abyA. streścić główną myśl tekstu.C. podsumować swoje rozważania.D. podkreślić naukowy charakter wywoduZ tekstu Barbary Skargi wynika, że żyjemy w kulturze, w którejA. nie dostrzega się ludzkich słabości.B. jest przyzwolenie dla ludzkich słabości.C. ludzkie słabości nie mają żadnego znaczenia.A. Co to znaczy „człowiek godny”?B. Jakie są przyczyny utraty godności?D. Czy w obliczu niebezpieczeństwa łatwo zachować godność?Głos, o którym pisze autorka w ostatnim akapicie tekstu, wiąże się zA. pragnieniem lepszego życia.B. lękiem przed opinią publiczną.D. poczuciem odpowiedzialności za innych ludzi.1. Tryb rozkazujący użyty w wypowiedzeniu Mówi do mnie:, zostań sobą służy podkreśleniu siły oddziaływania wewnętrznych nakazów.2. Pytania zadane w akapicie 4. autorka pozostawia bez odpowiedzi.1. Fragmenty książki czytane przez Laurę świadczą o tym, że Seneka snuje rozważania o naturze ludzkiej.2. Z wypowiedzi brodacza wynika, że interesuje się on filozofiąZ tekstu wynika, że brodacz – po wejściu Laury do przedziału – ocenił ją A/, ponieważ kierował się C/A. trafnieB. nietrafnieC. tytułami czasopism, które czytałaD. utartymi przekonaniami o młodzieżyZ tekstu wynika, że brodacz – po wejściu Laury do przedziału – ocenił ją, ponieważ kierował sięLaura w rozmowie z brodaczem jestA. bezmyślna i przemądrzała.C. ugodowa i uprzejma.D. łagodna i zalękniona.Brodacz w rozmowie z Laurą wyraził pogląd, że myśli starożytnego filozofaA. są oderwane od życia.B. są powszechnie znane.D. nie odnoszą się do współczesności.A. Ona zaś czytała, wściekła i nadęta.B. Laura rzuciła mu druzgoczące spojrzenie, aż się skulił.D. Ani Laura, ani jej rozmówca nie zwrócili na to najmniejszej uwagi1. Użycie wykrzykników w zapisie wypowiedzisłuży uwydatnieniu zadowolenia Laury.2. Użycie wykrzyknika w zapisie wypowiedzi brodacza To wspaniale! służy podkreśleniu jego uznania dla Laury.Kiedy się szumem, tłumem, gwaremLudzkie skupiska ustokrotniąNajdroższym na świecie towaremBędzie samotnośćTęsknotą ciszy uciekamyW bezludność wyspy, słońce południaLecz kiedy na niej zamieszkamyWyspa przestanie być bezludnaPrzybędzie z nami trud i strachNiewola dnia, historii schematJak pięknie wiatr układa piachTam gdzie nas nie ma1. W utworze zawarta jest myśl, że człowiekowi trudno odnaleźć spokój.2. Z wiersza wynika, że człowiek nieustannie dąży do kontaktu z innymi.Aby spotęgować wrażenie zgiełku panującego w świecie, poeta posłużył się sformułowaniem A/, które jest/D.A. Lecz kiedy na niej zamieszkamyWyspa przestanie być bezludnaB. Kiedy się szumem, tłumem, gwaremLudzkie skupiska ustokrotniąC. przenośniąD. porównaniemODPOWIEDŹ: Aby spotęgować wrażenie zgiełku panującego w świecie, poeta posłużył się sformułowaniem, które jestMetaforyczny sens słów Jak pięknie wiatr układa piach / Tam gdzie nas nie ma najpełniejwyraża się w sformułowaniuA. Człowiek krytycznie ocenia marzenia innych.B. Człowiek potrafi docenić uroki codzienności.D. Człowiek próbuje uniknąć kontaktu z naturą, która jest nieprzewidywalna.Wyniki egzaminu gimnazjalnego zostaną ogłoszone 15 czerwca 2018 r.