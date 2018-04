Egzamin Gimnazjalny 2018 Przyroda. W czwartek, 19 kwietnia uczniowie gimnazjów przystąpili do rozwiązywania egzaminu gimnazjalnego z części matematyczno-przyrodniczej. Uczniowie z krakowskiego Gimnazjum nr 2 przy ul. Studenckiej oceniają, że czwartkowe poranne testy - z biologii, fizyki, chemii i geografii - były zdecydowanie łatwiejsze niż wczorajsze z historii, wos i polskiego. Na naszej stronie opublikujemy arkusze wraz z kluczem odpowiedzi.

Egzamin Gimnazjalny 2018 Przyroda: część przyrodnicza była łatwa

Egzamin Gimnazjalny 2018 Przyroda: znamy zadania!

Egzamin gimnazjalny 2018 HARMONOGRAM

Historia, WOS - trwa 60 minut, rozpoczyna się o godzinie 9.00

dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut

dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut J. Polski - trwa 90 minut, rozpoczyna się o godzinie 11.00

dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut

Przyroda: biologia, chemia, fizyka i geografia - trwa 60 minut, rozpoczyna się o godzinie 9.00

dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut

dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut Matematyka - trwa 90 minut, rozpoczyna się o godzinie 11.00

dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut

na poziomie podstawowym trwa 60 minut , rozpoczyna się o godzinie 9.00

dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut

dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut na poziomie rozszerzonym trwa 60 minut, rozpoczyna się o godzinie 11.00

dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może zostać przedłużony nie więcej niż o 30 minut



Wybór poziomu egzaminu

z języka obcego nowożytnego

dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może zostać przedłużony nie więcej niż o 30 minut Wybór poziomu egzaminu z języka obcego nowożytnego język nauczany na bazie podstawy programowej III.0 (poziom dla początkujących) - obowiązkowo egzamin na poziomie podstawowym, nieobowiązkowo egzamin na poziomie rozszerzonym

język nauczany na bazie podstawy programowej III.1 (poziom na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego)

obowiązkowo egzamin na poziomie podstawowym i obowiązkowo egzamin na poziomie rozszerzonym

Termin ogłaszania wyników egzaminu gimnazjalnego 2018



Zobacz też:

Do rozwiązania były 24 zadania, trzeba było wybrać prawidłowe odpowiedzi lub zaznaczyć, czy dane stwierdzenie to prawda czy fałsz. Szczególną trudność sprawiały pytania z biologii. Czego dotyczyły?- Było np. zadanie z genetyki, opisujące liska, który urodził się z innym kolorem futra niż jego rodzice. Należało odpowiedzieć, czy to było spowodowane zmianami w genotypie - relacjonowała nam Zosia z klasy matematyczno-fizycznej Gimnazjum nr 2. - Biologia była najtrudniejsza i mało oczywista. A najprzyjemniejsze były pytania z chemii - oceniała krakowska gimnazjalistka.Jeśli chodzi o chemię, trzeba było np. napisać, co jest produktem w reakcji kwasu octowego z sodem i w reakcji kwasu octowego z tlenkiem sodu, a także jaki gaz wydziela się w pierwszej z tych reakcji (w odpowiedziach podano CO2, trzeba było zaznaczyć, czy to prawda, czy fałsz).[cyt color=#000000]- Całkiem przyjemna była fizyka - uznała Kasia z klasy matematyczno-fizycznej. Zapamiętała np. pytanie o fale elektromagnetyczne.[/cyt]Z geografii uczniowie szczególnie zapamiętali pytanie o migracje. - Mieliśmy tabelkę i podane w niej trzy kraje: Polska, Niemcy i Słowacja. Pytanie było o to, czy w 2013 roku przyrost naturalny był dodatni czy ujemny, a kolejne dotyczyło tego, czy Słowacja zyskała na migracji ludności, to znaczy czy przybyło tam ludzi - relacjonował nam Jakub Korzeniowski z tej samej klasy. - To była prosta matematyka - dodawał.Jak przyznawali gimnazjaliści, z którymi rozmawialiśmy, po środowym stresie pierwszego dnia egzaminów w czwartek już emocje opadły i nie było takich nerwów na teście.Na teście z przyrody pojawił się m.in. rysunek i tabelka z danymi. Trzeba było odgadnąć, jaka to roślina. Był lemur i pytanie, co charakteryzuje lemura i dlaczego przynależy do ssaków. Pojawił się również układ wydalniczy i podano substancje, które przenikają z nefrona do krwi i na odwrót. Trzeba było powiedzieć, które substancje zostają wydalane przez zdrowego człowieka.Wyniki egzaminu gimnazjalnego zostaną ogłoszone 15 czerwca 2018 r.