Egzamin Gimnazjalny 2018. W czwartek, 19 kwietnia uczniowie gimnazjów przystąpią do rozwiązywania zadań z biologii, chemii, fizyki i geografii. Na rozwiązanie zadań z części przyrodniczej, czyli zadań z takich przedmiotów jak: biologia, chemia, fizyka i geografia gimnazjaliści będą mieli 60 minut. Po południu znajdziecie u nas arkusze zadań wraz z kluczem odpowiedzi.

Historia, WOS - trwa 60 minut, rozpoczyna się o godzinie 9.00

J. Polski - trwa 90 minut, rozpoczyna się o godzinie 11.00

Przyroda: biologia, chemia, fizyka i geografia - trwa 60 minut, rozpoczyna się o godzinie 9.00

Matematyka - trwa 90 minut, rozpoczyna się o godzinie 11.00

na poziomie podstawowym trwa 60 minut , rozpoczyna się o godzinie 9.00

na poziomie rozszerzonym trwa 60 minut, rozpoczyna się o godzinie 11.00

Wybór poziomu egzaminu

z języka obcego nowożytnego

język nauczany na bazie podstawy programowej III.1 (poziom na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego)

obowiązkowo egzamin na poziomie podstawowym i obowiązkowo egzamin na poziomie rozszerzonym

Termin ogłaszania wyników egzaminu gimnazjalnego 2018

Część matematyczno-przyrodnicza zacznie się w czwartek, 19 kwietnia, o godzinie 9. Sama część matematyczna zacznie się punktualnie o godzinie 11. Zadania z przyrody mogą sprawdzać między innymi znajomość faktów, symboli, terminów, wzorów, formuł, oraz opanowanie umiejętności prostych takich jak na przykład: wyszukiwania informacji, rozpoznawania typów obiektów, zjawisk i procesów.Na egzamin uczniowie przynoszą ze sobą tylko przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem.Przypomnijmy, że w zeszłym roku egzamin gimnazjalny z części przyrodniczej według uczniów nie należał do najłatwiejszych. - Ten test był zdecydowanie trudniejszy, niż próbny - oceniła w ubiegłym roku Weronika z klasy III A. - Najtrudniejsze były pytania z chemii i biologii. W ogóle się tego nie uczyliśmy. Wyszłam pierwsza, bo jak za długo siedzę to zmieniam odpowiedzi, zwykle na złe. Pierwsza myśl jest zawsze najlepsza.Co gimnazjalistom sprawiło tyle trudności? Na przykład pytanie o to jaki związek chemiczny trzeba wlać do probówki, by zneutralizować skrobia: wodę bromową, jodynę czy alkohol etylowy?Pojawiło się też pytanie o czas słoneczny, o to, jaką objętość ma 2,5-kilogramowa sztabka złota, o wiązania w aminokwasach. Uczniowie mieli wykazać zależność drogi od czasu: w tabeli było dwóch ścigających się chłopców i pytanie który pobiegnie szybciej. Na podstawie tzw. kręgu życia (obrazki ze zwierzątkami i zależności pokarmowe między nimi) uczniowie musieli wskazać, jaki wpływ będzie miało wyginięcie najniższej struktury w tym kręgu.sc][/sc]Wyniki egzaminu gimnazjalnego zostaną ogłoszone 15 czerwca 2018 r.