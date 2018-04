Egzamin Gimnazjalny 2018 WOS, Historia. Mamy arkusze, a odpowiedzi opublikujemy wkrótce. Sprawdziliśmy, jak poszło na porannym egzaminie z historii i WOS uczniom Gimnazjum nr 4 w Krakowie (przy Rynku Kleparskim). Kacper Mikrut z klasy z rozszerzonym angielskim w z testem liczącym 25 pytań poradził sobie zaledwie w 40 minut. Jaki był ten egzamin? - Bardzo prosty - twierdzi gimnazjalista, który będzie chciał kontynuować naukę w Technikum Informatycznym. Do egzaminu nie przygotowywał się specjalnie, wystarczyło to, co wyniósł z lekcji. Poniżej znajdziecie arkusze a niebawem opublikujemy odpowiedzi.

Kacper zapamiętał np. pytanie o okres w historii Polski, jakim było rozbicie dzielnicowe. - Pytanie było o przyłączone ziemie. Trzeba było odpowiedzieć, czy państwo Łokietka było większe w okresie rozbicia dzielnicowego niż wcześniej Bolesława Krzywoustego. I była mapa do tego pokazana. Większość pytań miała tekst i mapę i tutaj wiedzy prawie nie trzeba było mieć - twierdzi Kacper Mikrut.Gimnazjalista dodaje jednak, że jeśli chodzi o starożytność, trzeba było jednak wykazać się wiedzą. - Rzym, republika, cesarstwo - trzeba było wiedzieć, które ustroje były po kolei - mówi Kacper.[cyt color=#000000]W teście znalazło się też pytanie o to, które z podanych wydarzeń z okresu rozbiorów Polski było chronologicznie pierwsze, które ostatnie. - Ale żadnych dat szczegółowo nie trzeba było znać - zaznacza gimnazjalista.[/cyt][g]13088863[/g]Nie zabrakło pytań o powstanie styczniowe i listopadowe. Jedno pytanie dotyczyło I wojny światowej (egzamin sięgał do 1918 roku).Z wiedzy o społeczeństwie pytań było pięć. Jedno np. dotyczyło Europarlamentu. Inne zadanie opisywało wybory i trzeba było zdecydować, kogo się w nich wybiera.Według innej trzecioklasistki z Gimnazjum nr 4, Wiktorii Wiszniewskiej, egzamin wcale nie był taki łatwy. Jeśli chodzi o zapamiętane pytania, wymienia np. to o głosowanie za pomocą specjalnych glinianych skorupek, czyli dotyczące demokracji ateńskiej.- Było też drzewo genealogiczne dynastii Jagiellonów i pytania o nie - relacjonowała nam uczennica. - Na egzaminie było wszystko, co mieliśmy w szkole w poprzednich latach. To oczywiste - ale część tej wiedzy już się zapomniało - przyznawała. Wiktoria intensywnie, przez cały dzień, uczyła się przez trzy dni przed egzaminem. Po skończeniu gimnazjum chce się uczyć w technikum, po którym zostanie technikiem obsługi turystycznej.Nikola Ochmańska z klasy z rozszerzonym angielskim w tym krakowskim gimnazjum uważa wręcz, że poranny egzamin był trudny. - Było na przykład pytanie o prawie, którego w ogóle nie skojarzyłam, żebym znała z lekcji. Takiego pytania w ogóle się nie spodziewałam - powiedziała nam gimnazjalistka. Do egzaminu powtarzała systematycznie co tydzień.Z wiedzy o społeczeństwie szczególnie zapamiętała zadanie z wykresem o podatki: VAT, PIT. - Trzeba było wybrać, z którego podatku mamy najwięcej zysku. Należało odpowiedzieć, że z usług, z VAT-u - mówi nastolatka. Nikola chciałaby kontynuować naukę w gimnazjum, a w przyszłości mieć własną firmę.Jak poinformowała nas Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, w województwie małopolskim zgłoszono do egzaminu gimnazjalnego 32 tys. 352 uczniów, w Krakowie - 5 tys. 910 uczniów. Z egzaminu gimnazjalnego 2018 w całej Małopolsce zwolnionych jest 171 osób (uczniowie ci są laureatami olimpiad), w tym w samym Krakowie aż 94.Uczniowie mogą przystępować do egzaminu gimnazjalnego w szkołach przyszpitalnych, sanatoryjnych lub – w szczególnych przypadkach zdrowotnych, za zgodą dyrektora OKE – egzamin może być przeprowadzony w domu ucznia. W sumie w Małopolsce egzamin gimnazjalny poza szkołą zdaje 29 osób.Wyniki egzaminu gimnazjalnego zostaną ogłoszone 15 czerwca 2018 r.