Egzamin Gimnazjalny 2018. W środę uczniowie rozpoczęli maraton egzaminacyjny. Na początek przystąpili do testu z historii i wos-u. Jakie były pytania? Pytania dotyczyły m.in. elekcji królów i starożytności. Pytano też o podatki oraz wybory prezydenckie. Pytania i odpowiedzi zadań egzaminu gimnazjalnego 2018 zamieścimy ok. godz. 12 na naszym serwisie. EGZAMIN GIMNAZJALNY WYNIKI, EGZAMIN GIMNAZJALNY HISTORIA, WOS, EGZAMIN GIMNAZJALNY 2018 ODPOWIEDZI ARKUSZE

Historia, WOS - trwa 60 minut, rozpoczyna się o godzinie 9.00

dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut

dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut J. Polski - trwa 90 minut, rozpoczyna się o godzinie 11.00

dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut

Przyroda: biologia, chemia, fizyka i geografia - trwa 60 minut, rozpoczyna się o godzinie 9.00

dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut

dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut Matematyka - trwa 90 minut, rozpoczyna się o godzinie 11.00

dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut

na poziomie podstawowym trwa 60 minut , rozpoczyna się o godzinie 9.00

dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut

dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut na poziomie rozszerzonym trwa 60 minut, rozpoczyna się o godzinie 11.00

dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może zostać przedłużony nie więcej niż o 30 minut



Wybór poziomu egzaminu

z języka obcego nowożytnego

dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może zostać przedłużony nie więcej niż o 30 minut Wybór poziomu egzaminu z języka obcego nowożytnego język nauczany na bazie podstawy programowej III.0 (poziom dla początkujących) - obowiązkowo egzamin na poziomie podstawowym, nieobowiązkowo egzamin na poziomie rozszerzonym

język nauczany na bazie podstawy programowej III.1 (poziom na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego)

obowiązkowo egzamin na poziomie podstawowym i obowiązkowo egzamin na poziomie rozszerzonym

Termin ogłaszania wyników egzaminu gimnazjalnego 2018

Na egzaminie gimnazjalnym 2018 uczniowie korzystali m.in. z tekstów źródłowych z nowożytności, XVIII i XIX wieku. Musieli zapoznać się z tekstem o elekcji królów, o ostracyzmie w starożytności, o stosunkach narodowych w okolicach powstań listopadowych i styczniowych.Na egzaminie gimnazjalnym 2018 z historii pytano także o Stany Zjednoczone i wojnę secesyjną. Gimnazjaliści musieli przeanalizować mapę dotyczącą przemysłu na północy i południu. Pojawiło się również pytanie również o akt supremacji w Wielkiej Brytanii.Sprawdziliśmy, jak poszło na porannym egzaminie z historii i WOS uczniom Gimnazjum nr 4 w Krakowie (przy Rynku Kleparskim). Kacper Mikrut z klasy z rozszerzonym angielskim w z testem liczącym 25 pytań poradził sobie zaledwie w 40 minut. Jaki był ten egzamin? - Bardzo prosty - twierdzi gimnazjalista, który będzie chciał kontynuować naukę w Technikum Informatycznym. Do egzaminu nie przygotowywał się specjalnie, wystarczyło to, co wyniósł z lekcji.Kacper zapamiętał np. pytanie o okres w historii Polski, jakim było rozbicie dzielnicowe. - Pytanie było o przyłączone ziemie. Trzeba było odpowiedzieć, czy państwo Łokietka było większe w okresie rozbicia dzielnicowego niż wcześniej Bolesława Krzywoustego. I była mapa do tego pokazana. Większość pytań miała tekst i mapę i tutaj wiedzy prawie nie trzeba było mieć - twierdzi Kacper Mikrut.Gimnazjalista dodaje jednak, że jeśli chodzi o starożytność, trzeba było jednak wykazać się wiedzą. - Rzym, republika, cesarstwo - trzeba było wiedzieć, które ustroje były po kolei - mówi Kacper.W teście znalazło się też pytanie o to, które z podanych wydarzeń z okresu rozbiorów Polski było chronologicznie pierwsze, które ostatnie. - Ale żadnych dat szczegółowo nie trzeba było znać - zaznacza gimnazjalista.[/cyt]Nie zabrakło pytań o powstanie styczniowe i listopadowe. Jedno pytanie dotyczyło I wojny światowej (egzamin sięgał do 1918 roku).Z wiedzy o społeczeństwie pytań było pięć. Jedno np. dotyczyło Europarlamentu. Inne zadanie opisywało wybory i trzeba było zdecydować, kogo się w nich wybiera.Arkusze CKE z tegorocznego egzaminu gimnazjalnego z historii i wiedzy o społeczeństwie pojawią się na naszej stronie internetowej ok. godz. 12.Egzamin ma formę pisemną. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia ‎gimnazjum, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki zdający powinien uzyskać, toteż ‎egzaminu nie można nie zdać.‎Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku części drugiej z zakresu matematyki również linijkę. ‎Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎Wyniki egzaminu gimnazjalnego zostaną ogłoszone 15 czerwca 2018 r.