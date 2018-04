Egzamin Gimnazjalny 2018. W środę uczniowie rozpoczęli maraton egzaminacyjny. Na początek przystąpili do testu z historii i wos-u. Jakie były pytania? Pytania dotyczyły m.in. elekcji królów i starożytności. Pytano też o podatki oraz wybory prezydenckie. Pytania i odpowiedzi zadań egzaminu gimnazjalnego 2018 zamieścimy ok. godz. 12 na naszym serwisie. EGZAMIN GIMNAZJALNY WYNIKI, EGZAMIN GIMNAZJALNY HISTORIA, WOS, EGZAMIN GIMNAZJALNY 2018 ODPOWIEDZI ARKUSZE

Egzamin Gimnazjalny 2018: Wos i Historia ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE

Egzamin Gimnazjalny 2018: Wos i Historia PYTANIA, ARKUSZ, ODPOWIEDZI

EGZAMIN GIMNAZJALNY HISTORIA, WOS, POLSKI – ARKUSZE CKE I ODPOWIEDZI

Egzamin Gimnazjalny 2018: ‎egzaminu nie można nie zdać

Egzamin Gimnazjalny 2018: Arkusz, Odpowiedzi

Egzamin gimnazjalny 2018 HARMONOGRAM

Historia, WOS - trwa 60 minut, rozpoczyna się o godzinie 9.00

dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut

dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut J. Polski - trwa 90 minut, rozpoczyna się o godzinie 11.00

dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut

Przyroda: biologia, chemia, fizyka i geografia - trwa 60 minut, rozpoczyna się o godzinie 9.00

dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut

dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut Matematyka - trwa 90 minut, rozpoczyna się o godzinie 11.00

dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut

na poziomie podstawowym trwa 60 minut , rozpoczyna się o godzinie 9.00

dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut

dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut na poziomie rozszerzonym trwa 60 minut, rozpoczyna się o godzinie 11.00

dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może zostać przedłużony nie więcej niż o 30 minut



Wybór poziomu egzaminu

z języka obcego nowożytnego

dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może zostać przedłużony nie więcej niż o 30 minut Wybór poziomu egzaminu z języka obcego nowożytnego język nauczany na bazie podstawy programowej III.0 (poziom dla początkujących) - obowiązkowo egzamin na poziomie podstawowym, nieobowiązkowo egzamin na poziomie rozszerzonym

język nauczany na bazie podstawy programowej III.1 (poziom na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego)

obowiązkowo egzamin na poziomie podstawowym i obowiązkowo egzamin na poziomie rozszerzonym

Termin ogłaszania wyników egzaminu gimnazjalnego 2018

Sprawdziliśmy, jak poszło na porannym egzaminie z historii i WOS uczniom Gimnazjum nr 4 w Krakowie (przy Rynku Kleparskim). Kacper Mikrut z klasy z rozszerzonym angielskim w z testem liczącym 25 pytań poradził sobie zaledwie w 40 minut. Jaki był ten egzamin? - Bardzo prosty - twierdzi gimnazjalista, który będzie chciał kontynuować naukę w Technikum Informatycznym. Do egzaminu nie przygotowywał się specjalnie, wystarczyło to, co wyniósł z lekcji.Kacper zapamiętał np. pytanie o okres w historii Polski, jakim było rozbicie dzielnicowe. - Pytanie było o przyłączone ziemie. Trzeba było odpowiedzieć, czy państwo Łokietka było większe w okresie rozbicia dzielnicowego niż wcześniej Bolesława Krzywoustego. I była mapa do tego pokazana. Większość pytań miała tekst i mapę i tutaj wiedzy prawie nie trzeba było mieć - twierdzi Kacper Mikrut.Gimnazjalista dodaje jednak, że jeśli chodzi o starożytność, trzeba było jednak wykazać się wiedzą. - Rzym, republika, cesarstwo - trzeba było wiedzieć, które ustroje były po kolei - mówi Kacper.W teście znalazło się też pytanie o to, które z podanych wydarzeń z okresu rozbiorów Polski było chronologicznie pierwsze, które ostatnie. - Ale żadnych dat szczegółowo nie trzeba było znać - zaznacza gimnazjalista.Nie zabrakło pytań o powstanie styczniowe i listopadowe. Jedno pytanie dotyczyło I wojny światowej (egzamin sięgał do 1918 roku).Z wiedzy o społeczeństwie pytań było pięć. Jedno np. dotyczyło Europarlamentu. Inne zadanie opisywało wybory i trzeba było zdecydować, kogo się w nich wybiera.Na egzaminie gimnazjalnym 2018 uczniowie korzystali m.in. z tekstów źródłowych z nowożytności, XVIII i XIX wieku. Musieli zapoznać się z tekstem o elekcji królów, o ostracyzmie w starożytności, o stosunkach narodowych w okolicach powstań listopadowych i styczniowych.Na egzaminie gimnazjalnym 2018 z historii pytano także o Stany Zjednoczone i wojnę secesyjną. Gimnazjaliści musieli przeanalizować mapę dotyczącą przemysłu na północy i południu. Pojawiło się również pytanie również o akt supremacji w Wielkiej Brytanii.[cyt color=#000000]Arkusze CKE z tegorocznego egzaminu gimnazjalnego z historii i wiedzy o społeczeństwie pojawią się na naszej stronie internetowej ok. godz. 12. [/cyt]Egzamin ma formę pisemną. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia ‎gimnazjum, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki zdający powinien uzyskać, toteż ‎egzaminu nie można nie zdać.‎Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku części drugiej z zakresu matematyki również linijkę. ‎Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎EGZAMIN GIMNAZJALNY 2018 ODPOWIEDZIKażdy obywatel otrzymywał skorupkę [glinianą] i pisał na niej nazwisko człowieka, którego chciał usunąć spośród obywateli. Tabliczkę zanosił na umówione miejsce na agorze. Tam archonci przeliczali skorupki. Następnie odkładano tabliczki z poszczególnymi imionami osobno i tego, kto był wymieniony największą liczbą głosów, ogłaszano jako usuniętego na dziesięć lat.Procedura opisana w tekście była stosowana wA. cesarskim Rzymie.B. oligarchicznej Sparcie.C. republikańskim Rzymie.Niewolników dostarczały wojny, znana była np. niewola za długi, często też praktykowano sprzedaż dzieci. Gospodarcze znaczenie niewolników było jednak niewielkie. Największą ich liczbę zatrudniał król dla różnorakich posług w pałacu w Babilonie.Wolno było helotom zakładać rodzinę, zatrzymywać na swój użytek nadwyżki plonów. Istniała więc grupa ludności zależnej, pozbawiona praw politycznych i przywiązana do ziemi.Szczególnie ciężki był los niewolników kształconych w specjalnych szkołach dla gladiatorów, zapaśników. Walki gladiatorów na arenie cyrkowej pasjonowały widzów, którzy lubowali się w krwawych widowiskach.Wyprawy wojenne faraonów Nowego Państwa zwiększały poważnie dopływ niewolników i podnosiły ich znaczenie, zwłaszcza w tych gałęziach produkcji, które wymagały pracy fizycznej. Aczkolwiek główną siłą roboczą pozostawała ludność miejscowa, to jednakznaczenie niewolnictwa było spore.Sytuację niewolników w starożytnym Rzymie w okresie republiki przedstawiaA. tekst I.B. tekst II.D. tekst IV.Grecja stała się częścią państwa rzymskiego w okresie republiki.Prowincja oznaczona znakiem X została zdobyta przez Rzymian w II wieku przed naszą erąSzereg, w którym uporządkowano chronologicznie wydarzenia, to:B. ogłoszenie wolności wyznania religii chrześcijańskiej w państwie rzymskim * początek działalności ewangelizacyjnej św. Pawła Apostoła * prześladowanie chrześcijan przez cesarza Nerona.C. prześladowanie chrześcijan przez cesarza Nerona ogłoszenie wolności wyznania religii chrześcijańskiej w państwie rzymskim * początek działalności ewangelizacyjnej św. Pawła Apostoła.D. ogłoszenie wolności wyznania religii chrześcijańskiej w państwie rzymskim * prześladowanie chrześcijan przez cesarza Nerona * początek działalności ewangelizacyjnej św. Pawła Apostoła.Gdy tak się wahał, wydała mu się lepsza myśl, żeby pójść zwalczać bożków i bałwany w kraju Prusów. Książę [Bolesław], poznawszy jego zamiary, daje mu łódź i dla bezpieczeństwa podczas podróży zaopatruje ją w trzydziestu wojów. On zaś przybył najpierw do Gdańska, położonego na skraju rozległego państwa [tego] księcia i dotykającego brzegu morza. Tu, odprawiając obrzędy mszalne, Ojcu ofiarował Chrystusa, któremu za kilka dni siebie samego miał złożyć w ofierze.Wydarzenia opisane w tekście miały miejsce w okresie oznaczonym na taśmie chronologicznej numeremA. 1.C. 3.D. 4.Na podstawie mapy oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jestprawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.Państwo Władysława Łokietka obejmowało większy obszar niż państwo Bolesława Krzywoustego.Opole znajdowało się w granicach państwa polskiego u kresu panowania Władysława Łokietka.Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.Przywilej nadany przez Jana Olbrachta ograniczył prawa mieszczan.Wszystkie przywileje wymienione w tabeli zostały nadane przez królów z dynastii Jagiellonów.Uzupełnij poniższy tekst. Przyporządkuj do każdego zdania właściwe uzupełnienie spośród oznaczonych literami A–C.Na ilustracji przedstawiono budowlę wzniesioną w stylu 8.1. ____. Charakterystyczne dla tego stylu jest występowanie 8.2. ____. Budowę katedry rozpoczęto w epoce 8.3. ____.8.1.B. romańskimC. barokowym8.2.B. masywnych murów i małych okienC. falistych linii gzymsów i fasady8.3.A. starożytnejC. renesansuRok upłynął od nocy św. Bartłomieja. W obecności króla Francji, grona dostojnych notablów królestwa francuskiego, posłów zagranicznych i tłumu ciekawych paryżan poseł polski Jan Zborowski wyrzekł w katedrze Notre Dame twarde słowa: „Jeżeli nie zaprzysięgniesz, nie będziesz panował”. Podobne zdarzenie zaszło kilka miesięcy potem w katedrze wawelskiej, kiedy marszałek wielki koronny Jan Firlej położył rękę na koronie Piastów i Jagiellonów i oświadczył, że nie dopuści, aby spoczęła ona na skroniach królewicza, jeżeli ten nie zaprzysięgnie pokoju religijnego.Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.Jan Zborowski słowa: „Jeżeli nie zaprzysięgniesz, nie będziesz panował”, skierował doA. Kazimierza Wielkiego – ostatniego króla z dynastii Piastów.B. Władysława Jagiełły – pierwszego króla z dynastii Jagiellonów.D. Zygmunta Augusta – ostatniego króla z dynastii Jagiellonów.Jego Królewska Mość jest i powinien być uważany za najwyższą głowę Kościoła w Anglii i za taką jest przyjmowany przez duchowieństwo tego królestwa. Król i jego następcy mają mieć władzę i autorytet, aby od czasu do czasu przeprowadzać wizytacje, poskramiać winnych, usuwać nadużycia, reformować i wykorzeniać te wszystkie błędy, dla wzrostu siły religii Chrystusowej oraz dla jedności królestwa.Uzupełnij poniższy tekst. Przyporządkuj do każdego zdania właściwe uzupełnienie spośród oznaczonych literami A–C.Cytowany dokument powstał za panowania 10.1. ____. Miało to miejsce w 10.2. ____. Organizacja Kościoła przedstawiona w tekście jest charakterystyczna dla wyznania 10.3. ____.10.1.A. Piotra IB. Ludwika XIV10.2.A. XVIII wiekuC. XIV wieku10.3.B. prawosławnegoC. rzymskokatolickiegoTekst IMowa króla Anglii Jakuba I w Parlamencie w 1609 roku (fragment)Bóg ma władzę stwarzania i niszczenia, dawania życia i zadawania śmierci. Tę samą władzę mają królowie. Tworzą i unicestwiają swoich poddanych, dysponują życiem i śmiercią, kierują wszystkimi sprawami, przed nikim nie są odpowiedzialni, jak tylko przed samym Bogiem.Tekst IIDeklaracja Praw Narodu Angielskiego z 1689 roku (fragment)Lordowie duchowni i świeccy oraz Izba Gmin oświadczają, że przypisywana królowi władza zawieszenia prawa lub zawieszania wykonania prawa, mocą jego własnej decyzji, bez zgody parlamentu – jest bezprawiem.Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.W obu tekstach głosi się pochwałę monarchii absolutnej.Z drugiego tekstu wynika, że król może samodzielnie stanowić prawo.Tekst IJędrzej Kitowicz, Opis obyczajów za panowania Augusta III (fragment)August III był tak nieszczęśliwy, że za jego panowania trzydziestoletniego żaden sejm niedoszedł [do skutku]. Niechętne partie i obce dwory zrywały sejmy przez subordynowane1osoby, zwalając winę na króla, utyskując na jego nieszczęśliwe panowanie. Do zerwania sejmunie zażywano osób2rozumem i miłością dobra publicznego obdarzonych.Tekst IITraktat Stanisława Konarskiego O skutecznym rad sposobie wydany w latach 1760–1763(fragment)My kadencje sejmów aż co dwa lata mamy, ale sejmów nie mamy: lat kilka, kilkanaściei kilkadziesiąt mija, jak nie możemy doczekać się sejmu [zakończonego podjęciem uchwał];i cóż za dziw, że giniemy na wszystkim, upadamy na wszystkim, a coraz to głębiej.1 Subordynowane – podporządkowane.2 Nie zażywano osób – nie posługiwano się osobami.Uzupełnij poniższy tekst. Przyporządkuj do każdego zdania właściwe uzupełnienie spośród oznaczonych literami A–C.Obydwa teksty dotyczą czasów panowania w Rzeczypospolitej króla z dynastii 12.1. ____. Autorzy w zamieszczonych powyżej fragmentach tekstów 12.2. ____. W tych tekstach opisano skutki stosowania w życiu politycznym Rzeczypospolitej zasady 12.3. ____.12.1.A. jagiellońskiejB. piastowskiej12.2.B. pochwalają funkcjonowanie władzy ustawodawczej w RzeczypospolitejC. obwiniają władcę za kryzys polskiego parlamentaryzmu12.3.A. trójpodziału władzyB. głosowania większościowegoTekst ISpołeczeństwo wiernych tworzy jedno ciało, ale państwo składa się z trzech ciał. Dom Boży,uważany za jeden, jest więc podzielony na trzy części: jedni modlą się, drudzy walczą, inniwreszcie pracują. Usługi, przez jednych świadczone, są warunkiem działania dwu częścipozostałych. Każdy po kolei podejmuje się ulżyć całości.Tekst IIWładza królewska jest absolutną. Monarcha nie potrzebuje przed nikim zdawać sprawyze swoich rozporządzeń. Jedyną ochroną człowieka prywatnego przed władzą publiczną jestjego niewinność.Tekst IIIDobry rząd musi się opierać na systemie tak silnie zbudowanym jak system filozoficzny.System musi wypływać z jednej tylko głowy, z głowy panującego. Zaniedbywanie obowiązkówwzględem poddanych staje się wprost zbrodnią. Panujący powinien słuchać skarg poddanychi wymierzać sprawiedliwość.Tekst IVKażdy z nas oddaje swoją osobę i swoje prawa pod naczelne kierownictwo woli powszechneji wszyscy my wspólnie, jako ciało polityczne, przyjmujemy każdego członka jako częśćniepodzielnej całości. Ten akt zrzeszenia tworzy ciało zbiorowe, uzyskujące swoje wspólne„ja”, swoje życie i wolę.Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.Zasady zgodne z koncepcją umowy społecznej Jeana Jacques’a Rousseau przedstawiono wA. tekście I.B. tekście II.C. tekście III.Spośród poniższych wydarzeń oznaczonych literami A–D wybierz wydarzenie chronologicznie pierwsze i wydarzenie chronologicznie ostatnie. W każdym wierszu tabeli wybierz właściwą literę.14.1. Wydarzenie chronologicznie pierwsze.14.2. Wydarzenie chronologicznie ostatnie.A. Wybuch powstania kościuszkowskiego.B. Elekcja Stanisława Augusta Poniatowskiego.C. Uchwalenie Konstytucji 3 maja.D. Podpisanie traktatu trzeciego rozbioru Polski.Odezwa wydana w Mediolanie w 1797 roku (fragment)Do współobywateli! Wierny ojczyźnie mojej, do ostatniego momentu walczyłem za jejwolność. Upadła ona pod przemocą. Polacy, nadzieja powstaje, Francja zwycięża, ona się bijeza sprawę narodów, starajmy się osłabić jej nieprzyjaciół. Już oficerowie i żołnierze,towarzysze trudów waszych i zwycięstwa, są ze mną; już się bataliony formują; bijmy się zasprawę wspólną wszystkich narodów, za wolność pod walecznym Bonaparte, zwycięzcąWłoch!Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.Autorem odezwy jestA. Józef Piłsudski.B. Romuald Traugutt.C. Tadeusz Kościuszko.W okresach dla Polski przełomowych manifestowano uczucia patriotyczne poprzez strójnarodowy, pieśni czy odpowiednio przyozdobione przedmioty. W 30. rocznicę ataku naBelweder urządzono manifestację, w czasie której motywy religijne ściśle połączyły sięz politycznymi – zebrani odśpiewali Boże, coś Polskę, Mazurka Dąbrowskiego i Warszawiankę.Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.Tekst i ilustracja odnoszą się do nastrojów w Królestwie PolskimA. w czasie insurekcji kościuszkowskiej.B. przed wybuchem powstania listopadowego.D. w czasie I wojny światowej.Od czasu zupełnego pojednania się Polaków z cesarzem, przeprowadzonego przez hr. AgenoraGołuchowskiego w 1866 roku na podstawie znanej formuły Kazimierza Grocholskiego,streszczonej w zdaniu „Przy Tobie, Najjaśniejszy Panie, stoimy i stać chcemy”, stosunekPolaków do cesarza i odwrotnie ułożył się na stopie pełnego zaufania. Ta formuła nie byłafrazesem, ale programem, który pozwolił Galicji stać się polskim Piemontem.Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.W tekście opisano stosunek Polaków do władcy z dynastii Romanowów.Agenor Gołuchowski i Kazimierz Grocholski prezentowali postawę lojalistyczną wobec cesarza.W połowie XIX wieku Unia stanęła na progu rozpadu. Amerykańskie stany coraz bardziejdzieliły się ze względu na stosunek do niewolnictwa. Na Północy działał ruch abolicjonistów,na Południu uważano, że niewolnictwo było nieodzowne dla funkcjonowania gospodarki.Stany północne były otwarte na postęp naukowo-techniczny, zurbanizowanei uprzemysłowione, południe natomiast pozostało konserwatywne, nastawione na gospodarkęrolną i słabo uprzemysłowioneOdpowiedz na pytanie. Wybierz odpowiedź A albo B i jej uzasadnienie 1., 2. albo 3.Czy treść mapy potwierdza informacje znajdujące się w tekście?B. Nie,ponieważ2. wschodnia część Stanów Zjednoczonych była równomiernie uprzemysłowiona i zurbanizowana.3. w północnych i południowych stanach znajdują się plantacje bawełny i tytoniu.ponieważNastępca tronu Austro-Węgier, Franciszek Ferdynand d’Este, w towarzystwie swojej żonyZofii, składał oficjalną wizytę w stolicy Bośni Sarajewie. Wśród tłumu ukryła się grupamłodych zamachowców, nasłanych przez jedną z tajnych organizacji działających przeciwkoHabsburgom. Szofer arcyksięcia wybrał niewłaściwy zakręt i skierował otwarty samochódprosto na miejsce, gdzie stał spiskowiec – dziewiętnastoletni student Gawriło Princip. Kulez jego rewolweru śmiertelnie raniły cesarską parę.Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.W tekście opisano wydarzenie, które stało się bezpośrednią przyczyną wybuchuA. wojny secesyjnej.C. rewolucji październikowej.D. wojny prusko-austriackiej.Wyniki egzaminu gimnazjalnego zostaną ogłoszone 15 czerwca 2018 r.