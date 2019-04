Egzamin gimnazjalny 2019 ARKUSZE CKE HISTORIA i WOS: ODPOWIEDZI z części humanistycznej 10 04 2019

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2019 - będzie odwołany? DATA I GODZINY egzaminu

Egzamin gimnazjalny 2019 HISTORIA i WOS

Część uczniów i nauczycieli przyznaje do wtorku wieczorem nie wiedziało czy egzaminy odbędą się. Mimo to dyrektorzy szkół które strajkują już wcześniej zaczęli przygotowywać się do kompletowana komisji egzaminacyjnych.

W Gimnazjum nr 49 na os. Słonecznym w środę uczniowie pisali egzamin na korytarzu szkolnym.

- Nie udało nam się skompletować tylko nauczycieli, abyśmy mogli podzielić 43 uczniów na grupy w klasach - Ewa Donhöffner, dyrektor Gimnazjum 49.

Egzamin gimnazjalny 2019 HISTORIA i WOS ODPOWIEDZI