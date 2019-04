Egzamin gimnazjalny 2019. Historia, WOS - ODPOWIEDZI i ARKUSZE. Egzamin 10.04.19 r. Co było na egzaminie gimnazjalnym? KLUCZ odpowiedzi!

Egzamin gimnazjalny 2019 HISTORIA, WOS. Co było?

Część uczniów i nauczycieli przyznaje do wtorku wieczorem nie wiedziało czy egzaminy odbędą się. Mimo to dyrektorzy szkół które strajkują już wcześniej zaczęli przygotowywać się do kompletowana komisji egzaminacyjnych.

Egzamin gimnazjalny 2019. Do końca nie było wiadomo, czy egzaminy się odbędą

W Gimnazjum nr 49 na os. Słonecznym w środę uczniowie pisali egzamin na korytarzu szkolnym. - Nie udało nam się skompletować tylko nauczycieli, abyśmy mogli podzielić 43 uczniów na grupy w klasach - Ewa Donhöffner, dyrektor Gimnazjum 49.