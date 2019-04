Egzamin gimnazjalny 2019 MATEMATYKA. Jakie będą zadania na egzaminie gimnazjalnym z MATEMATYKI? [HARMONOGRAM, ZADANIA] 11.04

Egzamin gimnazjalny 2019 z matematyki. Co warto powtórzyć przed egzaminem z matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych? Dzień po egzaminie z części humanistycznej, gimnazjaliści podejdą do części matematyczno-przyrodniczej. To prawdopodobnie najtrudniejszy z egzaminów oraz najbardziej stresujący. Warto powtórzyć sobie wcześniej kilka zagadnień z zakresu biologii, chemii, fizyki, geografii, a także matematyki. Czym królowa nauk może zaskoczyć egzaminowanych?