Egzamin gimnazjalny 2019 z j. polskiego: ODPOWIEDZI i ARKUSZ CKE

Egzamin gimnazjalny 2019 jest formą sprawdzianu, kończącą edukację dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Uczniowie przystąpią do 5 lub 6 testów, w zależności od tego, czy będą podchodzić do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego na poziomie rozszerzonym. Każda część egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzana innego dnia.

Egzamin gimnazjalny 2019 DATY I GODZINY. Zobacz harmonogram!

1.część humanistyczna 10.04.2019 (środa)

z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9

z zakresu języka polskiego – godz. 11 część matematyczno - przyrodnicza 11.04.2019 (czwartek)

z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9

z zakresu matematyki – godz. 11 język obcy nowożytny 12.04.2019 (piątek)

na poziomie podstawowym – godz. 9

na poziomie rozszerzonym - godz. 11

Przeczytaj tekst i wykonaj zadania 1.–6.

Barbara Skarga*

O GODNOŚCI

Człowiek godny to znaczy taki, który szanuje siebie i innych, i tą postawą wzbudza uznanie. Można nie zgadzać się z jego poglądami, nie podzielać wyznawanych przez niego wartości, ale otoczenie wie, że on nie kłamie, że takie są jego racjonalnie przemyślane wybory.

Stoi mi w oczach prosty chłop z Syberii, już stary, po życiu pełnym ciężkich chwil, tragicznych śmierci synów, przed którym ludzie ze wsi zrzucali czapki z głów. Nie miał żadnej siły, żadnych dostatków, żadnej władzy, ale powszechnie wiedziano, że zawsze mówił to, co myślał, i robił, co uważał za stosowne. Był niezłomny. O takich ludziach mówi się, że jest w nich prawość.

Cóż jednak się dzieje? Ludzie tracą swą godność nader łatwo. Niektórzy w ogóle jej nie mają. Nie chcą być odpowiedzialni za swoje działania czy wypowiedzi. Podporządkowują się siłom, które nad nimi dominują, słuchają tych, którzy zapewniają im realne korzyści. Niestety, wielu jest takich niewolników z urodzenia, głuchych na wszelkie zasady etyczne. Nie trzeba żadnych szczególnie krytycznych okoliczności, aby okazali brak godności. To rozmaitego rodzaju oportuniści*, ludzie słabi, jak to się mówi, bez charakteru.

A co może nadszarpnąć godność tych, którzy mają jej poczucie? Czy są okoliczności powodujące upadek? Bez wątpienia są. Istnieją bowiem momenty, które łamią najbardziej odpornych, najdumniejszych, silnie przywiązanych do wartości etycznych. Powodują je siły potężne, których lekceważyć nie wolno. Są nimi z pewnością: ból, głód i strach.

Mam przekonanie, że istnieją wartości bezwzględne, więc niepodważalne. Gdybyśmy ich nie uznawali, nasze życie indywidualne i społeczne pogrążyłoby się w chaosie. To one mają moc regulowania naszych uczuć, działań, a przede wszystkim stosunków z innymi. Takimi wartościami są na pewno prawda i dobro. Dla nas, którzy żyjemy w orbicie określonej kultury o głębokich korzeniach judeo-greckich i chrześcijańskich, zawsze wartością był też człowiek jako człowiek, a więc ten, który nie tylko wartości wyznaje, ale przede wszystkim usiłuje je realizować. W tej kulturze nigdy nie skrywano wiedzy o słabości człowieka, o żywionych przez niego pragnieniach poddania się siłom zapewniającym korzyści lub przyjemność. Przeciwnie, podkreślając to wszystko, co mu grozi upadkiem i małością, wskazuje się drogę ku wartościom najwyższej miary.

W sytuacji granicznej nie mamy możliwości rozważania na temat dobra i prawdy. Wszystko się zaciera, gdy przychodzi ból, głód i lęk. A jednak wciąż odzywa się w nas ten głos, którego nic zagłuszyć nie może. To on nakazuje nam zachowanie godności. Mówi do mnie: nie kłam, nie oszukuj siebie, zostań sobą. Kto tego głosu słucha, zachowuje godność, czuje, kim jest, co w nim najlepsze, najcenniejsze, i tego się wyrzec nie może, nawet w godzinie rozpaczy.

Na podstawie: Barbara Skarga, Godność w godzinie rozpaczy, „Tygodnik Powszechny” nr 50/2007.

*Barbara Skarga (1919–2009) – profesor filozofii, w czasie II wojny światowej łączniczka w AK, w 1944 r. aresztowana przez Rosjan i zesłana do obozów m.in. na Syberii; do Polski wróciła w 1955 r.

*Oportunista – człowiek bez stałych zasad, przystosowujący się do okoliczności dla osobistych korzyści.

Zadanie 1. (0–1)

Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Według Barbary Skargi człowiek godny to taki, który wyznaje poglądy oportunistów. FAŁSZ

Według Barbary Skargi pojęcia „godność” i „prawość” wiążą się ze sobą. PRAWDA

Zadanie 2. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Barbara Skarga w 2. akapicie odwołuje się do osobistych doświadczeń, aby

A. streścić główną myśl tekstu.

B. uwiarygodnić swoje poglądy.

C. podsumować swoje rozważania.

D. podkreślić naukowy charakter wywodu.

Egzamin gimnazjalny 2019 DATY I GODZINY. Harmonogram - termin dodatkowy!

część humanistyczna 3 czerwca 2019 r. (poniedziałek)

z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00

z zakresu języka polskiego – godz. 11:00 część matematyczno-przyrodnicza – 4 czerwca 2019 r. (wtorek)

z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

z zakresu matematyki – godz. 11:00 język obcy nowożytny – 5 czerwca 2019 r. (środa)

na poziomie podstawowym – godz. 9:00

na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

