Egzamin Gimnazjalny 2018. W piątek, 20 kwietnia uczniowie przystąpili do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego. Najwięcej gimnazjalistów zdecydowało się na egzamin z języka angielskiego. Egzamin gimnazjalny z języka angielskiego składa się zarówno z części zamkniętej, jak i otwartej. Arkusze oraz odpowiedzi z języka angielskiego znajdziecie po południu na naszej stronie.

Egzamin gimnazjalny 2018 HARMONOGRAM

na poziomie podstawowym trwa 60 minut , rozpoczyna się o godzinie 9.00

dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut

na poziomie rozszerzonym trwa 60 minut, rozpoczyna się o godzinie 11.00

dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może zostać przedłużony nie więcej niż o 30 minut

język nauczany na bazie podstawy programowej III.0 (poziom dla początkujących) - obowiązkowo egzamin na poziomie podstawowym, nieobowiązkowo egzamin na poziomie rozszerzonym

język nauczany na bazie podstawy programowej III.1 (poziom na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego)

obowiązkowo egzamin na poziomie podstawowym i obowiązkowo egzamin na poziomie rozszerzonym

Termin ogłaszania wyników egzaminu gimnazjalnego 2018

Uczniowie krakowskiego Gimnazjum nr 1, przy ul. Bernardyńskiej pod samym Wawelem, oceniają, że egzamin z angielskiego jest bardzo prosty. Na rozwiązanie testu była godzina, ale dało się go wypełnić w ciągu nawet 20 minut.- Angielski, mam wrażenie, jest za prosty jak na to, co mieliśmy na zajęciach. Dużo niższy poziom. Ktoś to kiedyś dobrze porównał: testy biologiczne są takie, jakbyśmy skończyli studia, a angielski - jakbyśmy byli w połowie podstawówki - mówił nam Stanisław Jodłowski z klasy 3A z rozszerzonym niemieckim, który jednak zdecydował się pisać egzamin z angielskiego. Test rozwiązał w 25 minut, a wyszedł z sali po 40 minutach, gdy wszystko dokładnie sprawdził.Jeśli chodzi o pracę z odsłuchanym (z płyty) tekstem, trzeba było podobierać, kto co w nim powiedział, kto kim jest.Na teście należało też uzupełnić w minidialogi. [cyt color=#000000]- Mamy pierwszą kwestię, druga jest do wybrania przez nas spośród kwestii do wyboru" A, B, C, a trzecia jest już podana - relacjonował nastolatek. Dialogi dotyczyły codziennych spraw, np. sytuacji w sklepie, rozmowy o pomocy z zadaniem, a zatem znajomość trudniejszego czy specjalistycznego słownictwa nie była zdającym potrzebne.[/cyt]W zadaniu, w którym uzupełniało się luki w tekście, trzeba było wpisać brakujące wyrazy - ale nie "z głowy", tylko wybierając spośród podanych i ponumerowanych.Gdy gimnazjaliści porównują testy już prawdziwego egzaminu z wcześniejszym próbnym, oceniają, że z angielskiego były one o podobnej trudności.- Jestem bardziej humanistą, więc matematyka była dla mnie trudna, a właściwie - pracochłonna. Z wynikami z biologii może być różnie, tam trzeba było naprawdę umieć. A poza tym myślę, że będzie dobrze, o angielski w ogóle się nie boję - podsumowywał swoje dotychczasowe testy Stanisław Jodłowski ze szkoły pod Wawelem.Egzamin gimnazjalny 2018 z języka angielskiego jest zdawany na dwóch poziomach - poziomie podstawowym i rozszerzonym. Egzamin gimnazjalny z języka angielskiego składa się zarówno z części zamkniętej, jak i otwartej. W części zamkniętej egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego sprawdzane się umiejętności uczniów z zakresu rozumienia słuchania i czytania w języku angielskim. Podczas egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego znajdują się także zadania gramatyczne.Arkusze CKE z tegorocznego egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego pojawią się na naszej stronie internetowej ok. godz. 12.Jak poinformowała nas Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, w województwie małopolskim zgłoszono do egzaminu gimnazjalnego 32 tys. 352 uczniów, w Krakowie - 5 tys. 910 uczniów. Z egzaminu gimnazjalnego 2018 w całej Małopolsce zwolnionych jest 171 osób (uczniowie ci są laureatami olimpiad), w tym w samym Krakowie aż 94.Uczniowie mogą przystępować do egzaminu gimnazjalnego w szkołach przyszpitalnych, sanatoryjnych lub – w szczególnych przypadkach zdrowotnych, za zgodą dyrektora OKE - egzamin może być przeprowadzony w domu ucznia. W sumie w Małopolsce egzamin gimnazjalny poza szkołą zdaje 29 osób.Na egzaminach danego dnia obecni są nauczyciele tych przedmiotów, których dane testy nie dotyczą (w czwartek rano np. na egzaminach nie mogli być obecni przyrodnicy).[cyt color=#000000]- Uczniowie wychodzą zadowoleni, chociaż niewielu skończyło egzamin przed czasem, a jeśli tak, to zaledwie 10 lub 7 minut wcześniej - opowiadała nam Jolanta Piróg z Gimnazjum nr 2 w Krakowie. - Widziałam, że zupełnie spokojnie dzisiaj uczniowie podchodzili do tego egzaminu, aż przyjemnie patrzeć - dodawała nauczycielka.[/cyt]Polonistka podkreśla, że egzamin gimnazjalny wynika z tego, co zakłada podstawa programowa, w żadnej mierze nie jest zaskakujący.z języka obcego nowożytnegoWyniki egzaminu gimnazjalnego zostaną ogłoszone 15 czerwca 2018 r.