Egzamin Gimnazjalny Angielski 2018. To był ostatni dzień egzaminów gimnazjalnych! U nas znajdziecie ODPOWIEDZI I ARKUSZ CKE z języka angielskiego do poziomu rozszerzonego. Sprawdźcie, jak Wam poszło!

Egzamin Gimnazjalny ANGIELSKI ROZSZERZENIE - egzamin na poziomie rozszerzonym był łatwy

Egzamin Gimnazjalny Angielski rozszerzony: tekst o pandach, których jest coraz mniej

Egzamin gimnazjalny: Angielski i inne języki obce

Egzamin gimnazjalny: Angielski - poziom rozszerzony

Egzamin gimnazjalny: Angielski rozszerzenie

Godzina 9.00 - egzamin gimnazjalny z języka angielskiego bądź innego języka obcego - POZIOM PODSTAWOWY

Godzina 11.00 - egzamin gimnazjalny z języka angielskiego bądź innego języka obcego - POZIOM ROZSZERZONY

Egzamin Gimnazjalny 2018 Angielski: Odpowiedzi, Rozwiązania, Arkusz

Egzamin Gimnazjalny 2018 Angielski na zakończenie egzaminów

Egzamin gimnazjalny 2018 HARMONOGRAM

na poziomie podstawowym trwa 60 minut , rozpoczyna się o godzinie 9.00

dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut

na poziomie rozszerzonym trwa 60 minut, rozpoczyna się o godzinie 11.00

dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może zostać przedłużony nie więcej niż o 30 minut

język nauczany na bazie podstawy programowej III.0 (poziom dla początkujących) - obowiązkowo egzamin na poziomie podstawowym, nieobowiązkowo egzamin na poziomie rozszerzonym

język nauczany na bazie podstawy programowej III.1 (poziom na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego)

obowiązkowo egzamin na poziomie podstawowym i obowiązkowo egzamin na poziomie rozszerzonym

Termin ogłaszania wyników egzaminu gimnazjalnego 2018

Również egzamin z angielskiego na poziomie rozszerzonym krakowscy uczniowie uznali za łatwy. Jak dodawali, najwięcej wymagało od nich zadanie, w którym trzeba było napisać mail, liczący od 50 do 100 słów.W tym mailu należało znajomej bądź znajomemu z Londynu opisać przyjęcie zorganizowane przez siebie dla młodszego brata. - Mieliśmy napisać, gdzie się odbyło, jaki był jego przebieg, jakie przygotowania. Trzeba było znać słowa odnoszące się do przyjęcia, do atrakcji - np. trampoliny, basen do pływania, ale nie było potrzebne specyficzne słownictwo, jakie by się pewnie przydało np. przy opisie wydarzenia sportowego - relacjonowali nam nastolatkowie.Na teście pojawiło się stopniowanie (np. wysoko - wyżej), odmiana czasowników przez osoby.Julia Niedzielin z klasy matematyczno-informatycznej stwierdziła, że angielski rozszerzony był prostszy niż się spodziewała. - Myślę, że poszło dobrze - mówiła nam.Zapamiętała np. tekst o pandach, których jest coraz mniej, grozi wyginięcie. Trzeba było uzupełnić luki w tekście, wpisując podane wyrazy, ale w odpowiedniej formie, odmienione.W ramach jednego z zadań uczniowie słuchali tekstów z nagrania, a następnie odpowiadali na dotyczące ich pytania. [cyt color=#000000]- Jeden z tych tekstów był rozmową przyjaciół przed jakimś występem, koncertem. I musieliśmy wyczuć, w jakim momencie jet prowadzona rozmowa, zaznaczyć, czy to się dzieje przed koncertem czy po. Trzeba było usłyszeć i zrozumieć o czym rozmawiają - wyjaśniała nam Julia. [/cyt]Trzeciego dnia egzaminów gimnazjalnych 2017 zaplanowano języki obce. Do wyboru było kilka języków obcych, między innymi język angielski. O godzinie 9 uczniowie pisali podstawę, o godzinie 11 rozpoczną rozszerzenie.Egzamin gimnazjalny 2018 z języka angielskiego jest zdawany na dwóch poziomach - poziomie podstawowym i rozszerzonym. Egzamin gimnazjalny z języka angielskiego składa się zarówno z części zamkniętej, jak i otwartej. W części zamkniętej egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego sprawdzane się umiejętności uczniów z zakresu rozumienia słuchania i czytania w języku angielskim. Podczas egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego znajdują się także zadania gramatyczne.Specjalnie dla Was przygotowujemy arkusz CKE oraz odpowiedzi, jakich powinniście udzielić podczas egzaminu gimnazjalnego 2018 z języka angielskiego. Tutaj znajdziecie rozszerzenie.Jak poinformowała nas Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, w województwie małopolskim zgłoszono do egzaminu gimnazjalnego 32 tys. 352 uczniów, w Krakowie - 5 tys. 910 uczniów. Z egzaminu gimnazjalnego 2018 w całej Małopolsce zwolnionych jest 171 osób (uczniowie ci są laureatami olimpiad), w tym w samym Krakowie aż 94.Uczniowie mogą przystępować do egzaminu gimnazjalnego w szkołach przyszpitalnych, sanatoryjnych lub – w szczególnych przypadkach zdrowotnych, za zgodą dyrektora OKE - egzamin może być przeprowadzony w domu ucznia. W sumie w Małopolsce egzamin gimnazjalny poza szkołą zdaje 29 osób.Na egzaminach danego dnia obecni są nauczyciele tych przedmiotów, których dane testy nie dotyczą (w czwartek rano np. na egzaminach nie mogli być obecni przyrodnicy).[cyt color=#000000]- Uczniowie wychodzą zadowoleni, chociaż niewielu skończyło egzamin przed czasem, a jeśli tak, to zaledwie 10 lub 7 minut wcześniej - opowiadała nam Jolanta Piróg z Gimnazjum nr 2 w Krakowie. - Widziałam, że zupełnie spokojnie dzisiaj uczniowie podchodzili do tego egzaminu, aż przyjemnie patrzeć - dodawała nauczycielka.[/cyt]Polonistka podkreśla, że egzamin gimnazjalny wynika z tego, co zakłada podstawa programowa, w żadnej mierze nie jest zaskakujący.z języka obcego nowożytnegoWyniki egzaminu gimnazjalnego zostaną ogłoszone 15 czerwca 2018 r.