Egzamin Ósmoklasisty 2018 z Operonem. Sprawdź przykładowe ARKUSZE

Egzamin ósmoklasisty z MATEMATYKI OPERON 2018

Egzamin ósmoklasisty matematyka OPERON 2018. W środę 27.11.2018 uczniowie przystąpili do próbnego egzaminu z matematyki. Pierwszy państwowy egzamin po ósmej klasie zostanie przeprowadzony w kwietniu 2019 roku. Potrwa 3 dni: od 15 do 17 kwietnia. Próbny egzamin ósmoklasisty w listopadzie 2018 daje uczniom szansę na weryfikacje wiedzy, a także pozwala oswoić się z formułą egzaminu. Egzamin ósmoklasisty z MATEMATYKI OPERON 2018: ARKUSZE, PYTANIA I ODPOWIEDZI znajdziesz po egzaminie w Internecie.

Egzamin ósmoklasisty z MATEMATYKI OPERON 2018 w Krakowie

Próbny egzamin ósmoklasisty z matematyki w środę, 28 listopada, pisali m.in. uczniowie z Prywatnej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I Stopnia Inspiracja oraz Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 4 Inspiracja z ul. Śniadeckich 12b.

Egzamin ósmoklasisty z MATEMATYKI OPERON 2018. Co było na próbnym egzaminie?

Zadań było 21 i trzeba było je rozwiązać w 100 minut. - Zrobiłam wszystkie zadania. Problem był tylko z ostatnim, które dotyczyło graniastosłupów. Nie jestem pewna czy dobrze użyłam twierdzenia Pitagorasa – mówiła Zofia Szeliga z Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 4 Inspiracja. Kilka dni temu brała udział w rejonowym Małopolskim Konkursie Matematycznym. - Konkurs był o wiele trudniejszy niż próbny egzamin. Ale tak w konkursie jak i podczas egzaminu na pewno trzeba uważnie czytać polecenia, bo najwięcej jest podchwytliwych zadań, które trzeba przeczytać dwa razy, żeby się upewnić, że czegoś się nie przeoczyło - dodała Zofia Szeliga.

Jej szkolni koledzy też przyznawali, że dobrze było się sprawdzić na próbnym egzaminie. - Trudne było zadanie dotyczące obliczenia procentów. Pozostałe zadania poszły mi w miarę dobrze – mówił Mateusz Sondej.

Mateusz Pityński dodał: - W matematyce trzeba zachować koncentrację, bo gdzieś zrobisz jeden błąd, to później całe zadanie jest źle zrobione. A jak nie znasz jednego sposobu na rozwiązanie zadania, to możesz próbować szukać innego.

Zadanie 3

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

W prostokątnym układzie współrzędnych punkt K = (− 3+2 2, 3 2 −2 3) leży w:

Zadanie 6

Według przepisu do wykonania koktajlu owocowego dla 3 osób należy przygotować 30 dag

truskawek. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Ilość truskawek, jaką zgodnie z przepisem trzeba przygotować do wykonania koktajlu dla

10 osób, można obliczyć za pomocą wyrażenia:

Zadanie 11

Dla zachowania bezpieczeństwa kąt nachylenia między poziomym podłożem a drabiną przystawną

powinien wynosić od 65° do 75°. Odpowiedz na pytanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Na którym rysunku przedstawiono ustawienie drabiny zgodne z wymaganiami bezpieczeństwa?

Zadanie 19

Wojtek przechowuje 24 standardowe sześcienne kostki do gry w zamkniętym pudełku o pojemności 0,6 litra. Każda z tych kostek ma krawędź o długości 1,5 cm.

Oblicz, ile procent pojemności pudełka wypełniają wszystkie te kostki. Zapisz obliczenia.

Zadanie 20

Siostry Basia i Kasia zbierają pieniądze na wycieczkę. Basia uzbierała 115% kwoty, którą zebrała

Kasia. Gdy każda dziewczynka dostała od dziadków dodatkowo po 232 zł, okazało się,

że kwota uzbierana przez Kasię stanowi 92% kwoty zebranej przez Basię.

Oblicz, ile pieniędzy uzbierała każda z dziewcząt. Zapisz obliczenia.

Próbny Egzamin Ósmoklasisty z Operonem 27-29 listopada 2018 HARMONOGRAM

Próbny Egzamin Ósmoklasisty z Operonem - 27 listopada - JĘZYK POLSKI

09:00-11:00 Egzamin z języka polskiego (czas trwania: 120 minut)

09:00-11:00 Egzamin z języka polskiego (czas trwania: 120 minut) Próbny Egzamin Ósmoklasisty z Operonem - 28 listopada - MATEMATYKA

09:00-10:40 Egzamin z matematyki (czas trwania: 100 minut)

09:00-10:40 Egzamin z matematyki (czas trwania: 100 minut) Próbny Egzamin Ósmoklasisty z Operonem - 29 listopada - JĘZYK OBCY

09:00-10:30 Egzamin z języka obcego (czas trwania: 90 minut)

Egzamin Ósmoklasisty z Operonem - jak wyglądał

przebieg egzaminu próbnego z Operonem w formie identycznej jak egzamin państwowy - arkusze egzaminacyjne wysyłane są do szkół w formie papierowej; egzamin odbywa się we wszystkich szkołach w tym samym terminie;

- arkusze egzaminacyjne wysyłane są do szkół w formie papierowej; egzamin odbywa się we wszystkich szkołach w tym samym terminie; plan powtórzeniowy dla klas - wraz z wynikami egzaminów próbnych szkoła otrzymuje plan powtórzeniowy dla uczniów, który wskazuje obszary do ich dalszej pracy; dla każdego ósmoklasisty nauczyciel otrzyma zestaw 12-16 zadań z trzech najsłabiej opanowanych przez danego ucznia obszarów umiejętności.

Na stronach CKE możecie zapoznać się z pokazowymi arkuszami egzaminu ósmoklasisty.

Egzamin ósmoklasisty z MATEMATYKI OPERON 2018: Jak był punktowany arkusz?

[tabela]

[tr]

[td sz=150]Rodzaj zadań[/td]

[td sz=150]Liczba zadań[/td]

[td sz=150]Łączna liczba punktów[/td]

[td sz=150]Udział w wyniku sumarycznym[/td]

[/tr]

[tr]

[td]Zamknięte[/td]

[td]14–16[/td]

[td]14–16[/td]

[td]ok. 50%[/td]

[/tr]

[tr]

[td]Otwarte[/td]

[td]5–7[/td]

[td]14–16[/td]

[td]ok. 50%[/td]

[/tr]

[tr]

[td]Razem[/td]

[td]19–23[/td]

[td]28–32[/td]

[td]100%[/td]

[/tr]

[/tabela]

Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty 2018/2019: trzy przedmioty

język polski - 15 kwietnia 2019 (poniedziałek) - godz. 9:00

matematyka - 16 kwietnia 2019 (wtorek) - godz. 9:00

język obcy nowożytny - 17 kwietnia 2019 (środa) - godz. 9:00

Egzamin ósmoklasisty 2018 - ile trwa

język polski - 120 minut

matematyka - 100 minut

język obcy nowożytny - 90 minut

